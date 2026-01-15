Prvi mlaj leta 2026: tako bo vplival na vaš znak

Pred nami je prvi letošnji mlaj, ki bo nastopil 18. januarja in na vsak astrološki znak vplival po svoje . Luna bo tedaj v znamenju kozoroga in spodbujala, da vztrajamo ter ne obupamo. To bo čas za zaključevanje starih poglavij in začetek novih poti. Mars bo še vedno v kozorogu, zato bo veliko priložnosti dokončati tekoče ali začeti nove projekte, tako pa bo mlaj vplival na vsak astrološki znak.

Oven

Ta močna lunina mena vam prinaša nove lekcije in več strukture. Njen vpliv bo osvetlil vaše ambicije in karierne cilje ter vas spodbudil, da ocenite, kako dobro sodelujete z drugimi in ali znate, če jo potrebujete, poiskati pomoč. Obdobje kozoroga, še posebej z Marsom v tem znamenju, prinaša nov zagon za vse. Trdo delo bo postalo lažje, zato si vzemite čas za tisto, kar je res pomembno. Če ste bili bolj v ozadju, bo mlaj trenutek, da ponovno zasijete.

Bik

Mlaj v kozorogu vas bo pozval k proučevanju svojih prepričanj, hkrati vam bo pokazal učinke Jupitrove tranzicije pred šestimi meseci. Razmislite, kaj ste se naučili, kako ste se prilagodili in kako si želite, da bi vas spremenila notranja preobrazba. Kozorogovo obdobje spodbuja k odkrivanju svojega potenciala. Lekcije in spremembe, ki jih boste deležni, se ne bodo končale z začetkom obdobja vodnarja, ki bo sledila.

FOTO: Mike Wolf/Gettyimages

Dvojček

V tem času se osredotočate na preteklost in prihodnjo smer. Gre za zaključevanje ciklov. Lunina mena vas bo spodbujala k spoznavanju sebe in sveta okoli vas ter k spoznavanju lastne vrednosti in notranje moči. Ko boste v svoje življenje spustili ljudi, ki so vam resnično blizu, pričakujte spremembe v odnosih. Če ste v partnerski zvezi, bo to trenutek za oceno moči povezave in razmislek, kako jo okrepiti.

Rak

Luna v kozorogu vam omogoča, da se ponovno povežete s seboj. Po polni luni v vašem znamenju vam bo ta vpliv odprl novo poglavje in pomagal postaviti ambicioznejše cilje. Pomagal vam bo tudi pri razvijanju discipline, zlasti pri učenju in osebnem razvoju. Vaša sočutnost bo še posebej pomembna pri prevzemanju vodilnih vlog, predvsem na poklicnem ali akademskem področju. Potrebni bosta tudi potrpežljivost in diplomacija. Spoznali boste, da za svoj napredek potrebujete podporo drugih.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Lev

Prihaja teden bo namenjen skrbi zase. Če ste bili do sebe kritični, vam bodo joga, pisanje dnevnika ali meditacija pomagali uravnotežiti energijo. Prav tako vam bo koristilo druženje s prijatelji. Mlaj v kozorogu vam kaže, kako biti bolj disciplinirani pri vsakodnevnih rutinah in kako jih, kadar to zahtevajo okoliščine, prilagajati. To bo obdobje za utrjevanje temeljev in za velike sanje, tako boste, ko bo Jupiter vstopil v vaše znamenje, pripravljeni na nov cikel.

Devica

Ta tranzit prinaša igrivo energijo, veselje in ljubezen. Če ste samski, boste lahko v naslednje pol leta spoznali nekoga posebnega. Če ste v zvezi, se bo intimna povezava poglobila. Spoznali boste, kaj pomeni biti dober prijatelj ali partner. Premislite, kakšne žrtve ste pripravljeni sprejeti in koliko prispevate k odnosom z drugimi. Mars vas bo še naprej spodbujal k širitvi obzorja.

Tehtnica

Obdobje kozoroga je sproščujoče in vas usmerja k domačim zadevam. Vzemite si čas za obnovo energije in poiščite ravnovesje med službo in domom. Mlaj v kozorogu vam prinaša tudi smernice za uresničitev želje po spremembi na poklicnem področju. Poudarek bo na prihodnosti. Sprave in povezovanje znotraj družine bodo obrodili sadove.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

V ospredju bodo notranje ideje. Mlaj vas bo spodbudil k začetku novega projekta ali k ponovni oživitvi tistega, ki ste ga prej zanemarili. Imeli boste pogum povezati se s svojim notranjim procesom in ustvariti nekaj novega. Mlaj v kozorogu vam bo omogočil srečevanje z ljudmi, ki vas navdihujejo in vam pomagal prebroditi ustvarjalno krizo.

Strelec

V ospredju bodo praktične zadeve, zlasti dolgoročna varnost. Čeprav ste po naravi svobodni, vas kozorogovo obdobje spodbuja k stabilnosti. Preučite svoje vire in načrtujte, kako jih najbolje uporabiti za dolgoročne cilje. To bo pravi trenutek za postavljanje uresničljivih namenov, predvsem na področju kariere, financ in delovne discipline. Mlaj v kozorogu spodbuja velike sanje, a tudi jasen načrt za njihovo uresničitev.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Kozorog

Prihaja vaš čas, čas za razmislek o svojih ciljih, sanjah in odnosu do samega sebe. Učite se nadzorovati vzgibe in upravljati čas, saj ste zaradi Marsa lahko impulzivni. Čeprav gre za čustveni prehod, vas Luna v kozorogu prizemljuje in opozarja na nego, ki jo potrebujete ter tudi zaslužite. To bo obdobje zdravljenja in samospoznavanja, ki vas bo pripravilo na nove izzive.

Vodnar

Prihajajoči mlaj vas spodbuja k pregledu financ in potrošniških navad. Kozorogovo obdobje zahteva zrelost. Če še nimate načrta za naslednjih šest mesecev, je zdaj pravi čas, da ga pripravite. Tranzit vas usmerja k zaščiti osebnih meja in omejitvi dostopa določenih ljudi. Ko se približuje vaše obdobje, je čas za spremembe v odnosih. Če vam prijatelji ne vračajo pozornosti in ne cenijo vaših prizadevanj, bo mlaj trenutek za pogovore, še posebej z Venero v vašem znamenju.

FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Riba

Luna v kozorogu odraža vpliv Saturna na vaše znamenje v zadnjih letih. Spremenljiva znamenja, kot ste vi, zaključujejo poglavje in hkrati odpirajo nov cikel, ko bo Saturn naslednji mesec vstopil v ovna. V naslednjih šestih mesecih boste dobili nov list za nove začetke. Kaj želite doseči? Kaj se želite naučiti? Katere avanture vas čakajo? Ko se boste osvobodili vpliva Saturna, boste imeli več svobode za raziskovanje in osebno rast, piše Your tango.