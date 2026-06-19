Raziščimo svojo jezo: tam, kjer jo čutimo, se branimo

Jezo pogosto vidimo kot povsem negativno čustvo, vendar nosi tudi pomemben uvid. Tam, kjer čutimo jezo, se branimo. Naši obrambni mehanizmi pokažejo, česa se oklepamo, kam projiciramo preteklost in kje bi morda morali postaviti močnejše meje.

Vadimo zdravljenje notranjega otroka ali delo s senco. Prepoznajmo svoje sprožilce. Sprožilci so dražljaji, ki nas vržejo iz ravnovesja in nas spodbudijo, da ravnamo drugače, kot bi sicer. Pomenijo pretiran odziv na sedanji trenutek zaradi povezav s preteklostjo. Na površje prinesejo nezavedno vsebino.

Ko se naslednjič sprožimo, poskusimo odgovoriti drugače. Globoko vdihnimo in posedimo s čustvom, ki ga občutimo. Potrdimo si, da smo varni, in se vprašajmo, od kod to čustvo v resnici prihaja.