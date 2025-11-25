Razklenimo vezi s starši

Odnosi s starši so najmočnejše vezi, kar jih imamo. Prek njih se rodimo, vstopimo v svet, dobimo prve lekcije o ljubezni – in prve rane. Ko odrastemo, pogosto nosimo v sebi njihove strahove, navade, krivde, celo pričakovanja, ki niso nikoli bila naša. In nekje na poti začutimo: čas je, da si svojo energijo vzamemo nazaj.

Rezanje vezi ne pomeni, da starše zavržemo ali obsojamo. Pomeni, da ločimo, kaj je naše in kaj je njihovo. Da prepoznamo, kje nas še vedno držijo nevidni vozli preteklosti, in dovolimo, da se razvežejo. Šele ko se osvobodimo njihovega notranjega vpliva, lahko zaživimo svojo pot – ne poti, ki jo je nekdo drug sanjal za nas. Negativne vplive čutimo kot težo v telesu: občutek dolžnosti, ki duši; krivdo, ki se oglaša brez razloga; strah pred tem, da bi bili premalo; glasove v glavi, ki niso naši. Včasih smo ujeti v vzorec, da moramo biti pridni, skrbni, zato pozabimo na svojo resnico.

Ko se začnemo osvobajati, začutimo energijski pretok. Dih postane globlji, misli mehkejše, telo lažje. To ni upor. To je odraslost. Pomagamo si lahko z naslednjo vajo. V tišini si predstavljamo, da pred nami stojijo naši starši. Dlan si nežno položimo na srce in izrečemo: »Hvaležen/-na sem vama za življenje. Kar je vaše, vam vračam. Kar je moje, si jemljem nazaj.« Opazujmo, kako se iz našega telesa sproščajo energijske niti, ki so bile predolgo napete. Kako vračamo težo, ki ni bila naša. Kako vstopamo vase brez občutka izdaje. Nato si predstavljamo, da med nami zažari svetla meja – ne trda, ampak mehka, varovalna. Meja, ki pomeni: zdaj smo odrasli, zdaj smo samostojni, lahko hodimo po svoji poti.

Ko prerežemo energijske vozle, odkrijemo ljubezen, ki je bolj čista in manj obremenjena.

In kar je najlepše – ko osvobodimo sebe, osvobodimo tudi njih. Kajti prava ljubezen nikoli ni veriga. Je prostor, v katerem vsi zadihamo.