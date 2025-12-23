  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Razočaranje zagotovljeno: zgrešena darila za posamične astrološke znake

Česa si oven, bik, dvojček in vsi ostali ne želijo pod drevescem.
M. Fl.
 23. 12. 2025 | 06:00
5:15
A+A-

Božič in novo leto sta čas obdarovanja, lučk, piškotov in dobrih namenov, hkrati pa tudi čas, ko se vsako leto znova zastavlja isto vprašanje: kaj nekomu kupiti za darilo? Medtem ko nekateri iskreno obožujejo vse, kar dobijo v dar, se bodo drugi nasmehnili, se zahvalili in se šele pozneje, doma vprašali, komu bi lahko darilo podarili naprej. Če ste kdaj pomislili, da težava morda ni v vas, temveč v njih, ste najbrž imeli prav. Astrološki znak pogosto razkrije več o okusu posameznika, kot si mislimo. Poglejte zabaven vodič po darilih, ki si jih posamezni astrološki znaki ne želijo pod drevescem, čeprav vam tega verjetno nikoli ne bodo povedali na glas.

Oven

Rojeni v tem znaku obožujejo energijo, hitrost in občutek, da se stvari zgodijo takoj. Zato jih darila, ki zahtevajo ure mirnega sedenja, kot so zapletene sestavljanke, kompleti za kvačkanje ali dolgotrajni projekti naredi sam, spravljajo ob pamet. Ne, ker ne bi cenili truda, temveč ker nimajo potrpljenja, da bi se ukvarjali z nečim, ob čemer morajo sedeti pri miru.

Bik

Biki imajo prefinjen občutek za kakovost in udobje, zato jih najbolj razočarajo darila, ki le posnemajo razkošje. Poceni dišeča sveča, šal, ki že ob prvem dotiku deluje umetno, ponaredek parfuma ali kozarci, ki zvenijo votlo, vse to so podrobnosti, ki jih biki takoj opazijo. Raje prejmejo eno res dobro kot tri povprečne stvari.

Dvojčka

Dvojčki živijo od radovednosti in spodbude, zato jih darila brez osebnosti pustijo ravnodušne. Enobarvni rokovnik, klasičen kemični svinčnik ali knjiga s preveč resnim naslovom jih ne bodo navdušili. Če darilo nima vsaj ene zanimive zgodbe ali detajla, ki prinaša skrivno sporočilo, jim hitro postane dolgočasno.

Rak

Pripadniki tega znamenja so čustveni in zanje ni pomembno, koliko ste odšteli za darilo, temveč koliko pozornosti je v njem čutiti. Darilni bon brez sporočila, generičen kozmetični komplet ali nekaj, kupljeno v zadnjem trenutku, deluje hladno in brezosebno. Rak želi vedeti, da ste ob nakupu mislili prav nanj, to mu pomeni več kot sama vsebina zavoja.

Lev

Levi obožujejo darove, ki se opazijo že na daleč in pustijo vtis. Diskretno, nevtralno darilo v bež ali sivih tonih deluje, kot da ste igrali na varno, lev pa varne igre ne mara. Ni nujno, da je darilo drago, mora pa imeti značaj, saj se lev želi počutiti posebnega.

Devica

Device so praktične in analitične, zato jih najbolj spravljajo ob živce darila brez jasnega namena. Okrasni predmeti, na katerih se nabira prah, neuporabne naprave ali izdelki slabe kakovosti bodo hitro končali nekje v kleti. Devica se vam bo zahvalila, a bo v sebi analizirala vsako pomanjkljivost.

Tehtnica

Za tehtnico je estetika ključna, darilo, ki je vizualno neusklajeno, pa prava mala tragedija. Kičasti detajli, neujemajoče se barve ali predmeti, ki se ne podajo nobenemu slogu notranje opreme, jo spravijo v neprijeten položaj, saj ne ve, kam bi jih sploh postavila, ne da bi porušila red v popolno urejenem domu.

Škorpijon

Škorpijoni cenijo globino in zasebnost, zato jih lahko preveč osebna darila od napačne osebe resno vržejo iz tira. Parfum, intimna kozmetika ali oblačila od nekoga, ki jim ni blizu, delujejo kot grob poseg v osebni prostor. Škorpijon ceni namen, še bolj pa ceni meje.

Strelec

Strelci ljubijo svobodo in doživetja, zato jih najbolj dušijo darila, ki jih vežejo na eno mesto. Težki okraski, masivne vaze ali predmeti brez zgodbe jih ne bodo razveselili. Radi imajo darila, ki nosijo občutek gibanja, potovanja ali vsaj domišljije.

Kozorog

Rojeni v tem znaku so racionalni in usmerjeni v prihodnost, zato jim gredo darila brez praktične vrednosti na živce. Dragi, a neuporabni oblikovalski predmeti ali trendovski dodatki, ki gredo hitro iz mode, pri njih ne povzročijo drugega kot tiho nezadovoljstvo. Kozorog ceni smisel, trajnost in funkcionalnost.

Vodnar

Vodnarji ne prenašajo generičnosti. Klasična skodelica z napisom, enaka majica, kot jo imajo vsi, ali darilo, kupljeno zgolj za vsak primer, jih ne bo navdušilo. Želijo si nekaj drugačnega, nepričakovanega ali vsaj malce izvirnega, tudi če je to povsem preprosto.

Ribe

Ribe so občutljive in intuitivne, zato jih hladna, ironična ali cinična darila lahko prizadenejo. Šaljivi predmeti brez čustev ali groba sporočila jim ne bodo všeč, saj ribe iščejo simboliko in toplino. Zanje je pomembno, kako se ob darilu počutijo, ne pa, kaj točno je v škatli, izdaja Zadovoljna.hr.

