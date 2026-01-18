  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Razvijmo sočutje do drugih, a to ne pomeni, da si dovolimo nespoštovanje

Pomeni, da postavimo mejo brez strupa.
Ko izberemo ljubeč pogled, damo mir tudi svojemu prestrašenemu delu. FOTO: Choreograph/Getty Images
Ko izberemo ljubeč pogled, damo mir tudi svojemu prestrašenemu delu. FOTO: Choreograph/Getty Images
M. B. Z.
 18. 1. 2026 | 07:11
V vsakdanjih situacijah nas včasih odnese. Nekdo nas prekine, pogleda postrani, reče nekaj nerodnega – in že čutimo, da se v nas prižge obramba. Ego se napne kot oklep: Kako si drzne? Kaj si misli? A če živimo duhovno, vemo: pod vsako ostrino se pogosto skriva strah. In pred nami ne stoji sovražnik, ampak človek – duša z ranjenimi, prestrašenimi deli osebnosti, ki v tistem trenutku prevzamejo mikrofon. Najprej spremenimo zorni kot iz prestrašenega v ljubečega. To ni sladkobna naivnost, ampak zavestna odločitev. V sebi si rečemo: Danes te gledam kot dušo. Tudi če se ne strinjam s tabo. In opazimo, kaj se zgodi v telesu: ramena se spustijo, dih se poglobi. Energija se ne zategne v boj.

Drugi korak je še močnejši: opustimo distanco. Ne fizično, ampak notranjo – hlad, s katerim človeka odrinemo. Ko distanco spustimo, postanemo navzoči. Ko drugi govori, ne pripravljamo odgovorov. Ne iščemo luknje, da bi udarili nazaj. Ne obsojamo. Samo poslušamo. Navzočnost zdravi, tudi če ne rečemo ničesar posebnega. Pomagajmo si z ritualom, ki ga lahko naredimo kjer koli, v službi, doma. Vdih predstavlja izhod iz oklepa. Naredimo dolg vdih skozi nos, izdih skozi usta. Sledi tiha mantra. Naj vidim tvojo dušo, ne tvoj strah. Nato vprašanje, ki raztopi ego: Kaj ta človek v resnici potrebuje? Varnost? Slišanje? Mir? In še nekaj 'našega': ko čutimo odpor, si predstavljamo, da med nami in drugo osebo teče svetloba. To je duhovna disciplina, ne popuščanje. Sočutje ne pomeni, da si dovolimo nespoštovanje. Pomeni, da postavimo mejo brez strupa. Ko vadimo, opazimo, da začne sočutje do drugih zdraviti tudi nas. Življenje postane mehkejše – ne ker se svet spremeni, ampak ker se mi spomnimo, kdo smo.

06:50
Novice  |  Slovenija
Stavkajo že dve leti, a so pogajanja menda na ključni točki

Dispečerji v teh dneh pričakujejo odgovor vlade.
Jure Predanič18. 1. 2026 | 06:50
06:25
Bulvar  |  Suzy
Gorka Berden: V Parizu mi nikoli ne bi uspelo (Suzy)

Njena osebnost je posebna, kot je posebno njeno ime. To v stari slovenščini pomeni 'topla', kar sovpada z njenim značajem, ki sogovornika prevzame v trenutku.
18. 1. 2026 | 06:25
06:00
Če ste rojeni na enega od teh šestih datumov, lahko postanete milijonarji!

Ste med ljubljenci zvezd?
18. 1. 2026 | 06:00
Na ledu nismo nikoli varni!

Gasilci GB Ljubljana so na Koseškem bajerju izvedli vajo reševanja. Le nekaj dni prej se je tam paru drsalcev pod nogami udrl led.
Lovro Kastelic18. 1. 2026 | 05:22
Krogle so letele nad glavami sprehajalcev, Brendiju grozi večletna zaporna kazen

Zdravko Hudorovič - Brendi je v priporu zaradi streljanja in groženj.
Tanja Jakše Gazvoda18. 1. 2026 | 05:00
Skrb za zdravje

O odvrženem televizorju.
Branko Babič17. 1. 2026 | 22:45

Novice  |  Slovenija
Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
