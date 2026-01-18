Razvijmo sočutje do drugih, a to ne pomeni, da si dovolimo nespoštovanje

V vsakdanjih situacijah nas včasih odnese. Nekdo nas prekine, pogleda postrani, reče nekaj nerodnega – in že čutimo, da se v nas prižge obramba. Ego se napne kot oklep: Kako si drzne? Kaj si misli? A če živimo duhovno, vemo: pod vsako ostrino se pogosto skriva strah. In pred nami ne stoji sovražnik, ampak človek – duša z ranjenimi, prestrašenimi deli osebnosti, ki v tistem trenutku prevzamejo mikrofon. Najprej spremenimo zorni kot iz prestrašenega v ljubečega. To ni sladkobna naivnost, ampak zavestna odločitev. V sebi si rečemo: Danes te gledam kot dušo. Tudi če se ne strinjam s tabo. In opazimo, kaj se zgodi v telesu: ramena se spustijo, dih se poglobi. Energija se ne zategne v boj.

Drugi korak je še močnejši: opustimo distanco. Ne fizično, ampak notranjo – hlad, s katerim človeka odrinemo. Ko distanco spustimo, postanemo navzoči. Ko drugi govori, ne pripravljamo odgovorov. Ne iščemo luknje, da bi udarili nazaj. Ne obsojamo. Samo poslušamo. Navzočnost zdravi, tudi če ne rečemo ničesar posebnega. Pomagajmo si z ritualom, ki ga lahko naredimo kjer koli, v službi, doma. Vdih predstavlja izhod iz oklepa. Naredimo dolg vdih skozi nos, izdih skozi usta. Sledi tiha mantra. Naj vidim tvojo dušo, ne tvoj strah. Nato vprašanje, ki raztopi ego: Kaj ta človek v resnici potrebuje? Varnost? Slišanje? Mir? In še nekaj 'našega': ko čutimo odpor, si predstavljamo, da med nami in drugo osebo teče svetloba. To je duhovna disciplina, ne popuščanje. Sočutje ne pomeni, da si dovolimo nespoštovanje. Pomeni, da postavimo mejo brez strupa. Ko vadimo, opazimo, da začne sočutje do drugih zdraviti tudi nas. Življenje postane mehkejše – ne ker se svet spremeni, ampak ker se mi spomnimo, kdo smo.