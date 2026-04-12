ASTRO

Res nemogoča kombinacija? Trije horoskopski pari, ki najtežje obstanejo v zakonu

Ali vendarle obstaja upanje?
Čeprav je vsak odnos odvisen od truda, komunikacije in čustev, lahko horoskopska znamenja veliko razkrijejo o naših vedenjskih vzorcih, potrebah in načinu, kako ljubimo. FOTO: Delo AI
M. U.
 12. 4. 2026 | 06:00
Ko govorimo o ljubezni in zakonu, bo veliko ljudi reklo, da se nasprotja privlačijo – a astrologija ima pri tem nekoliko drugačno mnenje. Čeprav je vsak odnos odvisen od truda, komunikacije in čustev, lahko horoskopska znamenja veliko razkrijejo o naših vedenjskih vzorcih, potrebah in načinu, kako ljubimo.

Prav zato se nekatera znamenja naravno bolje razumejo, medtem ko se druga pogosto ujamejo v začaran krog nesporazumov, različnih pričakovanj in frustracij, tako navaja zadovoljna.hr.

To so trije horoskopski pari, ki veljajo za najzahtevnejše za skupno življenje:

Oven in rak

Na prvi pogled bi se lahko zdelo, da se ognjeni oven in čustveni rak dopolnjujeta, vendar v praksi pogosto pride do trka dveh svetov. Oven je direkten, impulziven in nenehno v gibanju, medtem ko rak išče varnost, nežnost in čustveno globino. Ovnova potreba po svobodi in akciji lahko prizadene občutljivega raka, medtem ko rakova potreba po pozornosti in analiziranju čustev ovnu hitro postane pretežka. V zakonu ta kombinacija pogosto obtiči med potrebo po neodvisnosti in potrebo po bližini – in le redko najde ravnovesje.

Dvojčka in škorpijon

To je zveza, ki je lahko sprva izjemno privlačna, dolgoročno pa zelo izčrpavajoča. Dvojčka sta radovedna, družabna in spremenljiva, medtem ko je škorpijon intenziven, globok in pogosto posesiven. Medtem ko dvojčka ljubita lahkotnost in svobodo, škorpijon zahteva popolno predanost in čustveno globino. Težava nastane, ker škorpijon težko prenaša površinskost in neodločnost dvojčkov, dvojčka pa lahko občutita pritisk zaradi škorpijonove potrebe po nadzoru in intenzivnosti. V zakonu to pogosto vodi do nezaupanja in čustvenih iger.

Lev in bik

Čeprav obe znamenji ljubita razkošje, stabilnost in uživanje v življenju, njuna trmoglavost pogosto postane glavna ovira. Lev lahko bika dojema kot preveč trdega in zaprtega, medtem ko bik leva vidi kot dramatičnega in zahtevnega. V zakonu se pogosto bojujeta za prevlado, kar lahko razmerje izčrpa.

Ali vendarle obstaja upanje?

Vsak odnos je lahko uspešen z razumevanjem, kompromisom in iskreno komunikacijo. A eno je gotovo: ko se partnerja znajdeta v teh kombinacijah, bosta morala vložiti nekoliko več truda kot drugi.

In morda prav zato – če jima uspe, je njuna ljubezen lahko še toliko močnejša.

odnosiljubezenzakonastrologija
