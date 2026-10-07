Retrogradna Venera in Merkur: čustveni kaos za tri astrološke znake

Retrogradna Venera (od 3. oktobra do 13. novembra) in Merkur (od 24. oktobra do 13. novembra) bosta zahtevala odgovore na neprijetna vprašanja. Navidezno se bosta vzvratno gibala skozi znamenje škorpijona in še posebej vplivala na tri astrološka znamenja. Frustracije, s katerimi se bodo ta soočala, bodo nekoliko spominjale na dogodke iz oktobra 2018, ko je bila Venera nazadnje retrogradna v tem znamenju. Katera se bodo morala ukvarjati s čustvenim kaosom niza Glossy.rs.

Škorpijon

Ker se oba retrogradna premika dogajata v vašem znamenju, obstaja velika možnost, da vas bo, če ne boste previdni, čustveni kaos povsem dotolkel. Po besedah astrologov za vas ta dvojni retrogradni vpliv pomeni, da bodo pretekle zveze, nerazrešene ljubezenske bolečine in stare, toksične dinamike odnosov znova zapletle vaše življenje.

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Najverjetneje se bo zgodila ena od dveh stvari: bodisi se vam bo oglasila bivša ljubezen ali boste nenadoma začeli razmišljati o času, ki sta ga preživela skupaj. Ne boste občutili le nostalgije. V teh retrogradnih obdobjih boste prisiljeni znova podoživljati preteklost, na površje bodo prišla nerazrešene travme. Zato je pomembno, da ostanete previdni. Čeprav takšna preizkušnja nikakor ni prijetna, boste hkrati videli, koliko ste napredovali. Težko je povsem pozabiti preteklost, a vedite, obstaja razlog, zakaj ste se od nje poslovili.

Bik

Ker se to dvojno retrogradno gibanje odvija v škorpijonu, znamenju, ki je po naključju vaše nasprotno znamenje, boste biki pod močnim vplivom vesolja. To dvojno retrogradno gibanje bo vplivalo na vašo sedmo hišo partnerstev in boste zelo čustveni. Zadeve dodatno zapleta dejstvo, da se bo tudi Merkur, planet, ki upravlja komunikacijo, retrogradno gibal skozi škorpijona. Ker si to znamenje vedno prizadeva priti do bistva stvari, vas čaka turbulentno obdobje, še posebej takrat, ko bodo pogovori postali intenzivni.

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Ponovno se bodo pojavili nesporazumi in prepiri, za katere ste mislili, da ste jih pustili v preteklosti. Šlo bo za skrite namige in vse tisto, kar je bilo že zdavnaj potlačeno, bo ponovno obremenilo vaš odnos. Zato se psihično pripravite, saj življenje vašo potrpežljivost znova postavlja na preizkušnjo. Dobra novica je, da bo to zadnjič, ko se boste morali ukvarjati s temi temami.

Dvojčka

Ker Merkur vlada vašemu znamenju, še posebej težko prenašate vsako njegovo retrogradno gibanje, hkratno retrogradno gibanje Venere in Merkurja v znamenju škorpijona pa predstavlja pravo nočno moro za vaš duševni mir. Prav zato imate morda že občutek, da boste na določeni točki izgubili živce. Ta dvojni retrogradni cikel vas postavlja na preizkušnjo zaradi nasprotujočih si signalov. Še huje: nesporazumi bodo postali zelo pogost pojav.

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Morda boste ugotovili, da preveč razmišljate in obsesivno analizirate partnerjeva sporočila ter ton, v katerem so napisana. Prav takšne stvari lahko privedejo do prepirov zaradi malenkosti. Zato poskusite najti načine, kako se umiriti. Morda je trenutno res vse videti neznosno, vendar boste to obdobje retrogradnega gibanja planetov lažje prestali, če boste obvladovali svoja čustva.