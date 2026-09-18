Retrogradna Venera: tankočutni že čutimo, da se nekaj dogaja in pripravlja

Tokrat ima retrogradna Venera vzorec, ki nas bo peljal od najtemnejših globin ljubosumja, posesivnosti in čustvenih ran do občutka razsvetljenja, sreče, razumevanja in spoznanj. Ker bo retrograden tudi Merkur v škorpijonu, bo potreba po razumevanju preteklih odnosov, lastne spolnosti in odkrivanju svojih globin še močnejša. Pokazala bo luknje lastne vrednosti, težave v odnosih, katere iluzije v njih morajo umreti. Venerina retrogradnost nas bo prečiščevala, da bomo razumeli, kaj je zdrava spolnost. Koliko in kako bežimo od zdravega odnosa, telesa in njegove sposobnosti uživanja.

Veliko se bo dogajalo v nas, a nas lahko tudi zunanje življenje opozarja na notranje šibkosti. Prvič se je to zgodilo z opozicijo na Kiron 10. 9. in prehodom Venere v škorpijona. Potem je potovala v kvadrat s Plutonom, ki ga je dosegla 15. 9. Pri prijateljicah sem videla težave z ljubosumjem, finančne težave, izzive v odnosih. Oba aspekta se bosta ponovila še dvakrat, čiščenje lastne vrednosti, odnos do čutnosti in užitkov, sposobnost ohranjanja harmonije v odnosih so se septembra šele odprli, da bi se prečistili.

Venera se retrogradno obrača na 8. stopinji škorpijona, in sicer 3. 10., a je v senci že od 30. 8.; 7. 10. se sreča z Merkurjem, kar nam bo pomagalo spregovoriti o teh tematikah. Ko bo 10. 10. tvorila kvadrat z Marsom in nas bodo nosile strasti in želje, bomo lahko grobi pri doseganju želenega, grobi v odnosih, sploh z ljubljeno osebo. 20. 10. se bo ponovil kvadrat Venere in Plutona. Mogoče bomo morali videti, da smo posesivni, ljubosumni, da mislimo, da moramo ljubezen plačevati. Odpre se lahko veliko ran na področju financ, lastne vrednosti. 25. 10. gre Venera v tehtnico in bomo nekaj časa laže ustvarjali harmonijo. Toda 28. 10. bo ponovna opozicija Venere in Kirona in se lahko marsikomu odpre še kaka rana lastne vrednosti in bolečina, ker mu ne uspe ustvarjati lepih odnosov kljub trudu.

Odpre se lahko veliko ran na področju financ, lastne vrednosti. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Od 30. 10. do 29. 11. prihaja prijetnejše obdobje. Dvakrat se bo zgodil Venerin sekstil na Jupiter, Venerina harmonija na lunina vozla, 14. 11. se obračata direktno Venera in Merkur, Jupiter in Mars sta v bližini južnega luninega vozla, tako se lahko nekaj obrne na bolje v odnosih in na družbeni ravni. Več bo potrebe po spravi in harmoniji. Zasebno se marsikaj v nas premakne, spremeni, odpre. Venera se obrača naprej 14. 11. na zvezdi Spika, kar bo spodbujalo spravo in izboljšalo odnose.

Ta miroljubni trenutek bo trajal krajše obdobje, potem se bo treba vrniti v predelovanje in prečiščevanje ran, da spustimo vse, kar nam nosi rane in onemogoča lepe odnose, dobro materialno življenje in čutne užitke. Venera se 4. 12. vrača v škorpijona, njen zadnji kvadrat s Plutonom bo 10. 12. Če nam uspe do konca spustiti idejo grabežljivosti, posesivnosti, ljubosumja, perverznosti, bomo osvobojeni odtlej v lepših odnosih, polnejših denarnic in laže uživali v svojem telesu. Na koncu bosta 12. 12. v seksilu Venera in Mars in več bo priložnosti, da bolj harmonično in strastno zaplešemo z ljubljeno osebo.