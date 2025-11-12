Retrogradni Merkur: ko imamo občutek, da gre vse narobe

Ko slišimo, da je Merkur retrograden, marsikdo zavije z očmi - in to upravičeno. Kar naenkrat se zdi, da se vse zapleta: telefoni ne delajo, računalniki se sesuvajo, dogovori razpadajo, odnosi se zapletajo. A čeprav nas to obdobje pogosto vrže iz tira, v resnici ni prekletstvo. Je povabilo, da se za trenutek ustavimo in prisluhnemo sebi.

Merkur je planet komunikacije, misli, gibanja in tehnologije. Trikrat ali štirikrat na leto se zdi, kot da potuje nazaj po nebu – temu rečemo retrogradnost. Ta 'optična iluzija' v astrologiji ne pomeni, da se svet podira, le energije so drugačne, bolj se obrnemo navznoter kot navzven.

V času Merkurjeve retrogradnosti moramo biti previdni. To ni najboljši trenutek za velike odločitve, podpise pogodb ali nakup dragih naprav. Pogosto se zgodi, da kaj spregledamo, da se podatki izgubijo ali da nas prevara lastna zmedenost. Namesto da hitimo, raje dvakrat preverimo vse, kar počnemo, od e-naslova do dogovorjene ure sestanka.

Merkur nas spodbuja, da popravimo napake

To je čas, ko se lahko vrnemo k nedokončanim stvarem. Projekti, ki so čakali v predalu, se zdaj lahko končno zaključijo. Tudi stari prijatelji ali nekdanje ljubezni se lahko ponovno oglasijo – ne da bi začeli znova, temveč da razčistimo, kar je ostalo nedorečeno. Merkur nas spodbuja, da popravimo napake, uredimo nesporazume in si priznamo, kaj res čutimo.

V tem obdobju je pomembno, da komuniciramo jasno in mirno. Ne jezimo se prehitro, ne verjemimo vsemu, kar slišimo, ne sklepajmo prenagljenih zaključkov. Tudi na potovanjih bodimo potrpežljivi – zamude, napačni prevozi in izgubljena prtljaga so stalnica retrogradnega Merkurja.

A kljub vsemu ima to obdobje svoj čar. Pomaga nam, da se povežemo z intuicijo, slišimo notranji glas, ki ga sicer preslišimo. Merkur nas uči, da ni vse v hitrosti, temveč v jasnosti. Da moramo stopiti korak nazaj, da bi spet našli smer naprej.

Zato se ne ustrašimo. Raje globoko vdihnimo, upočasnimo in prisluhnimo, kaj nam želi povedati. Morda bomo našli odgovore, ki jih sicer ne bi slišali.