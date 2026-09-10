Retrogradni planeti niso slab znak, njihova energija deluje drugače

Retrogradni planeti v rojstni karti pogosto kažejo, da določeno planetarno energijo doživljamo bolj navznoter. Namesto da bi jo izražali neposredno in spontano, jo najprej premislimo, predelamo ali ponotranjimo. Zato se lahko na področju, ki ga predstavlja retrogradni planet, počutimo drugačne, bolj zadržane ali počasnejše od drugih.

Retrogradni Merkur lahko na primer poudari notranji način razmišljanja, retrogradna Venera vprašanja lastne vrednosti in odnosov, retrogradni Mars način, kako izražamo voljo, jezo in pobudo. Pri Saturnu, Jupitru ali drugih planetih se lahko podobno pokaže potreba, da njihove teme razvijamo po svoji poti in ne po pravilih okolice.

To ne pomeni, da je z nami kaj narobe

Psihološko retrogradnost lahko razumemo kot proces vračanja vase. Pogosto moramo neko temo večkrat premisliti, preden jo zares osvojimo. To ne pomeni, da je z nami kaj narobe ali da je energija planeta šibkejša. Lahko pomeni, da do nje prihajamo bolj zavestno, skozi notranje izkušnje.

Retrogradni planeti nas učijo, da ni vse, kar se razvija počasneje ali drugače, tudi slabše. Včasih prav zaradi tega nekaj razumemo globlje in bolj osebno.