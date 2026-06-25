  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Retrogradni Saturn prinaša karmične obračune: katerim 5 znamenjem se bo vse slabo vrnilo milo za drago?

Poletje 2026 bo po mnenju astrologov zaznamoval eden pomembnejših astroloških dogodkov letošnjega leta – retrogradni Saturn. Planet, ki ga pogosto imenujejo tudi »gospodar karme«, se je obrnil navidezno nazaj in bo v tem položaju vztrajal več mesecev.
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
G. P.
 25. 6. 2026 | 06:00
4:12
A+A-

Čeprav retrogradni Merkur običajno ukrade vso pozornost, astrologi opozarjajo, da so učinki retrogradnega Saturna pogosto veliko globlji in dolgoročnejši. Saturn namreč simbolizira odgovornost, življenjske lekcije, disciplino in posledice naših preteklih odločitev. Ko postane retrograden, naj bi nas prisilil v soočenje z vprašanji, ki smo jih morda predolgo odlagali. Nekateri bodo morali zaključiti stare zgodbe, drugi bodo dobili novo priložnost za popravni izpit, tretji pa bodo končno poželi sadove svojega dolgoletnega truda.

Vračajo se ljudje iz preteklosti

Eden najpogostejših pojavov v času retrogradnega Saturna je vračanje oseb iz preteklosti. To ne pomeni nujno nekdanjih partnerjev, čeprav so tudi ti pogost pojav. Lahko gre za stare prijatelje, nekdanje sodelavce ali celo družinske člane, s katerimi odnosi nikoli niso bili povsem razčiščeni.

Astrologi opozarjajo, da takšna srečanja niso naključna. Namenjena naj bi bila razrešitvi nečesa, kar je ostalo nedokončano. Nekateri bodo dobili priložnost za spravo, drugi pa bodo končno spoznali, zakaj je bilo določeno poglavje v njihovem življenju sploh potrebno.

Ribe

Ker se Saturn že dlje časa zadržuje v znamenju Rib, bodo prav rojeni v tem znamenju med najbolj izpostavljenimi njegovemu vplivu. Mnogi bodo prisiljeni sprejeti pomembne odločitve glede odnosov, kariere ali življenjske poti. Če so v zadnjih letih ignorirali opozorilne znake, jih bo življenje zdaj postavilo pred dejstva.

Dvojčka

Dvojčke čaka obdobje razmisleka o poklicni prihodnosti. Nekateri bodo ugotovili, da jih trenutna pot ne osrečuje več, drugi pa bodo končno dobili priznanje za delo, ki so ga opravljali v ozadju. Saturn ne nagrajuje bližnjic, temveč vztrajnost.

Strelec

Za strelce bo poudarjeno področje družine in doma. Nerazčiščeni odnosi, stare zamere ali neizpolnjene obljube lahko ponovno pridejo na površje. Čeprav bo obdobje na trenutke naporno, prinaša tudi možnost za globoko osebno rast.

Rak

Za rake bo retrogradni Saturn osvetlil področje čustev in medosebnih odnosov. V ospredje lahko stopijo dogodki ali ljudje, za katere so menili, da so jih že pustili za seboj. Nekateri bodo prisiljeni postaviti jasne meje, drugi pa bodo dobili priložnost, da zacelijo stare rane. Čeprav bo obdobje čustveno intenzivno, lahko prinese pomembno notranjo osvoboditev.

Tehtnica

Tehtnice bodo morale ponovno pretehtati določene odločitve iz preteklosti. Predvsem na področju partnerstva in sodelovanj se lahko pojavijo vprašanja, ki so ostala brez odgovorov. Retrogradni Saturn jih bo spodbujal k iskrenosti in prevzemanju odgovornosti za lastne izbire. Tisto, kar je bilo zgrajeno na trdnih temeljih, bo obstalo, medtem ko bodo površinski odnosi na preizkušnji.

Kdo bo požel sadove preteklega truda?

Retrogradni Saturn ni le prinašalec izzivov. Mnogi astrologi poudarjajo, da gre tudi za čas nagrad. Če ste v zadnjih letih vztrajno delali, gradili odnose ali vlagali v svoje znanje, se lahko rezultati pokažejo prav zdaj.

Posebej ugodno obdobje se napoveduje za device, kozoroge in bike. Njihova potrpežljivost in doslednost bi lahko končno obrodili sadove na področju financ, kariere ali osebnega življenja.

Namesto da bi se upirali spremembam, astrologi priporočajo iskren pogled vase. Retrogradni Saturn naj ne bi bil čas za hitenje ali nepremišljene odločitve, temveč za premislek in dokončanje odprtih poglavij.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astronapovedSaturn
ZADNJE NOVICE
06:00
Bulvar  |  Suzy
KOT ODPRTA KNJIGA

Zvezde Instagrama: Boštjan Romih (Suzy) Kot odprta knjiga

Voditelj, ki bi si ga marsikatera mama zaželela za zeta, že vrsto let vztraja pri drugačnem pristopu.
25. 6. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Število usode: preverite, ali vam je namenjeno bogastvo ali večna ljubezen

Število usode določa življenjsko pot, izračunajte ga in poglejte, kaj vam je namenilo življenje.
25. 6. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Retrogradni Saturn prinaša karmične obračune: katerim 5 znamenjem se bo vse slabo vrnilo milo za drago?

Poletje 2026 bo po mnenju astrologov zaznamoval eden pomembnejših astroloških dogodkov letošnjega leta – retrogradni Saturn. Planet, ki ga pogosto imenujejo tudi »gospodar karme«, se je obrnil navidezno nazaj in bo v tem položaju vztrajal več mesecev.
25. 6. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Polet
NI DOVOLJ BITI SUH

Ste vitki in športno aktivni? Kljub temu vas lahko ogroža srčni infarkt, opozarjajo strokovnjaki

Visok holesterol ni težava le ljudi s prekomerno telesno težo.
Miroslav Cvjetičanin25. 6. 2026 | 06:00
05:42
Novice  |  Slovenija
RAZBURJENI OBČANI

Vsi za protipoplavno varnost, a ukrepi naj bodo drugje

Vključitev suhih zadrževalnikov v Zgornji Savinjski dolini je razburila domačine.
Špela Kuralt25. 6. 2026 | 05:42
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Edi poskus uboja zanika, trdi, da se je Vladimir zabodel sam

Edi Bonin prav tako zanika nesoglasja z Vladimirjem Marinovićem.
Moni Černe25. 6. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNO NA DOPUST

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki