Retrogradni Saturn prinaša karmične obračune: katerim 5 znamenjem se bo vse slabo vrnilo milo za drago?

Čeprav retrogradni Merkur običajno ukrade vso pozornost, astrologi opozarjajo, da so učinki retrogradnega Saturna pogosto veliko globlji in dolgoročnejši. Saturn namreč simbolizira odgovornost, življenjske lekcije, disciplino in posledice naših preteklih odločitev. Ko postane retrograden, naj bi nas prisilil v soočenje z vprašanji, ki smo jih morda predolgo odlagali. Nekateri bodo morali zaključiti stare zgodbe, drugi bodo dobili novo priložnost za popravni izpit, tretji pa bodo končno poželi sadove svojega dolgoletnega truda.

Vračajo se ljudje iz preteklosti

Eden najpogostejših pojavov v času retrogradnega Saturna je vračanje oseb iz preteklosti. To ne pomeni nujno nekdanjih partnerjev, čeprav so tudi ti pogost pojav. Lahko gre za stare prijatelje, nekdanje sodelavce ali celo družinske člane, s katerimi odnosi nikoli niso bili povsem razčiščeni.

Astrologi opozarjajo, da takšna srečanja niso naključna. Namenjena naj bi bila razrešitvi nečesa, kar je ostalo nedokončano. Nekateri bodo dobili priložnost za spravo, drugi pa bodo končno spoznali, zakaj je bilo določeno poglavje v njihovem življenju sploh potrebno.

Ribe

Ker se Saturn že dlje časa zadržuje v znamenju Rib, bodo prav rojeni v tem znamenju med najbolj izpostavljenimi njegovemu vplivu. Mnogi bodo prisiljeni sprejeti pomembne odločitve glede odnosov, kariere ali življenjske poti. Če so v zadnjih letih ignorirali opozorilne znake, jih bo življenje zdaj postavilo pred dejstva.

Dvojčka

Dvojčke čaka obdobje razmisleka o poklicni prihodnosti. Nekateri bodo ugotovili, da jih trenutna pot ne osrečuje več, drugi pa bodo končno dobili priznanje za delo, ki so ga opravljali v ozadju. Saturn ne nagrajuje bližnjic, temveč vztrajnost.

Strelec

Za strelce bo poudarjeno področje družine in doma. Nerazčiščeni odnosi, stare zamere ali neizpolnjene obljube lahko ponovno pridejo na površje. Čeprav bo obdobje na trenutke naporno, prinaša tudi možnost za globoko osebno rast.

Rak

Za rake bo retrogradni Saturn osvetlil področje čustev in medosebnih odnosov. V ospredje lahko stopijo dogodki ali ljudje, za katere so menili, da so jih že pustili za seboj. Nekateri bodo prisiljeni postaviti jasne meje, drugi pa bodo dobili priložnost, da zacelijo stare rane. Čeprav bo obdobje čustveno intenzivno, lahko prinese pomembno notranjo osvoboditev.

Tehtnica

Tehtnice bodo morale ponovno pretehtati določene odločitve iz preteklosti. Predvsem na področju partnerstva in sodelovanj se lahko pojavijo vprašanja, ki so ostala brez odgovorov. Retrogradni Saturn jih bo spodbujal k iskrenosti in prevzemanju odgovornosti za lastne izbire. Tisto, kar je bilo zgrajeno na trdnih temeljih, bo obstalo, medtem ko bodo površinski odnosi na preizkušnji.

Kdo bo požel sadove preteklega truda?

Retrogradni Saturn ni le prinašalec izzivov. Mnogi astrologi poudarjajo, da gre tudi za čas nagrad. Če ste v zadnjih letih vztrajno delali, gradili odnose ali vlagali v svoje znanje, se lahko rezultati pokažejo prav zdaj.

Posebej ugodno obdobje se napoveduje za device, kozoroge in bike. Njihova potrpežljivost in doslednost bi lahko končno obrodili sadove na področju financ, kariere ali osebnega življenja.

Namesto da bi se upirali spremembam, astrologi priporočajo iskren pogled vase. Retrogradni Saturn naj ne bi bil čas za hitenje ali nepremišljene odločitve, temveč za premislek in dokončanje odprtih poglavij.