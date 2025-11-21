  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NUMEROLOGIJA

Ste med njimi: rojeni na te štiri datume so obsojeni na samoto

Težko najdejo partnerja, in tudi če ga, je pogosto vse na trhlih temeljih.
FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages

FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages

FOTO: Nortonrsx/Gettyimages

FOTO: Nortonrsx/Gettyimages

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages
FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages
FOTO: Nortonrsx/Gettyimages
M. Fl.
 21. 11. 2025 | 06:00
3:58
A+A-

Že od nekdaj se poraja vprašanje, v kolikšni meri datum rojstva resnično vpliva na naš značaj, odločitve in usodo. Nekateri trdijo, da gre le za naključje, drugi verjamejo, da številke nosijo določeno energijo, ki vpliva na življenjsko zgodbo.

Zlasti ko gre za ljubezen: zakaj nekateri hitro najdejo partnerja, medtem ko ga iščejo drugi leta, ali ostanejo sami?

Po numerologiji nekateri datumi rojstva nosijo energijo močne avtonomije, idealizma in notranje stabilnosti. Takšni ljudje pogosteje izberejo samoto, in to ne zato, ker ne bi mogli drugače, ampak ker jim tako bolj ustreza.

To je zanje naravno okolje, ne posledica razočaranja ali strahu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Rojeni prvega v mesecu

Ljudje, rojeni prvega v mesecu, so pod vplivom Sonca. To so naravni voditelji z močnim egom, izrazito karizmo in prepričanjem, da se njihova vrednost ne določa skozi oči drugih. Ne iščejo potrditve in ne dovolijo, da bi jih odnosi posrkali vase.

Samota je zanje nekaj naravnega, skozi življenje pogumno stopajo sami, se razvijajo, gradijo kariero in brez želje, da bi imeli stalno nekoga ob sebi, ohranjajo svoj ritem.

Zaradi tega se drugi hitro zaljubijo vanje, a jih je težko zadržati v zvezi. Svoboda je zanje pomembnejša od kompromisov, odnose, ki ne izpolnjujejo njihovih visokih kriterijev, pa hitro končajo.

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages
FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

Rojeni 16. v mesecu

Rojeni šestnajstega so pod vplivom Neptuna, planeta intuicije, sanj, globine in iluzij. To so občutljive, nežne in mehke duše, ki se pogosto zaprejo v svoj notranji svet. V ljubezni idealizirajo in ustvarjajo podobo partnerja, ki ni vedno v skladu z resničnostjo.

Ljubijo intenzivno, a tiho. Dolgo skrivajo čustva, saj se bojijo odpreti in tako velikokrat zamudijo priložnost za bližino. Ko najdejo osebo, ki zna doseči njihovo notranjo tišino, postanejo zvesti, nežni in globoko predani partnerji.

Brez tega čustvenega ključa mnogi ostanejo sami, in to ne zato, ker ne želijo ljubezni, ampak ker se v samoti počutijo bolj varne kot v odnosih, ki jih lahko prizadenejo.

FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages
FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages

Rojeni 27. v mesecu

Tem vlada Mars. To so močne, vitalne in strastne osebe, ki delujejo neposredno, jasno in brez oklevanja. Pri njih ni dvoma ali dvoumnosti: vse mora biti iskreno in konkretno.

V ljubezni so kot nevihta. Nosijo čustva velike intenzivnosti in imajo visoka pričakovanja. Iščejo partnerja, ki z vidika intelekta, čustev in energije lahko odgovori z enako močjo. Dokler take osebe ne najdejo, so raje sami, saj nočejo trošiti energije le zato, da bi bili v zvezi.

Zaradi tega se v njihovih življenjih pogosto pojavljajo pozni zakoni, daljši premori med razmerji ali obdobja, ko se odločijo za popolno svobodo.

FOTO: Nortonrsx/Gettyimages
FOTO: Nortonrsx/Gettyimages

Rojeni 31. v mesecu

Zadnji dan v mesecu, enaintrideseti, je povezan z Uranom, planetom sprememb, inovacij in svobodnega duha. Ljudje, rojeni tega dne, imajo svojevrsten pogled na svet, močno potrebo po neodvisnosti in življenju po lastnih pravilih.

Ne samo, da se ne bojijo samote, pogosto jo celo izberejo. V tišini in prostoru, ki pripada samo njim, se rojevajo nove ideje, projekti in nastajajo največji dosežki.

Odnos lahko obstaja le, če jih ne duši, ne omejuje in ne poskuša preoblikovati njihove osebnosti. Če partner poskuša omejiti njihovo svobodo, brez oklevanja odidejo, piše žena.rs.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Numerologinja Lili Sorum o poroki Jana Plestenjaka: Držim pesti, da bomo kmalu deležni novice o naraščaju

Dolgčas jima ravno ne bo, pravijo številke.
12. 10. 2025 | 12:42
Razno
ASTRO

Baba Vanga je leta 1985 imela šokantno napoved: vsi, ki so rojeni na te datume, bodo postali milijonarji!

Nasvet prerokinje: vedno je opozarjala, da denar sam po sebi ni cilj, temveč sredstvo.
12. 10. 2025 | 06:00
Bulvar  |  Domači trači
NUMEROLOGIJA

Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?

Poroka leta bo naslednjo soboto.
31. 8. 2025 | 18:29

Več iz teme

numerologijaljubezenpartnerstvosamota
ZADNJE NOVICE
07:31
Bulvar  |  Glasba in film
NAGRADE

Tom Cruise končno z oskarjem, tokrat častnim (FOTO)

Nagradili so tudi Debbie Allen in Wynna Thomasa, poleg tega so se spomnili pevke in humanitarke Dolly Parton.
21. 11. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Popoln šmorn iz pečice: recept, za katerega vas bodo vsi prosili

Puhast kot oblak in rahlo karameliziran po robovih – šmorn iz pečice je ena tistih sladic, ki z nekaj preprostimi koraki postane prava razvada.
Mateja Delakorda21. 11. 2025 | 07:30
07:19
Novice  |  Slovenija
OGENJ, POGUM IN ČLOVEČNOST

Nino postal invalid, a se ni predal: ostal je gasilec

V Zalogu so se dotaknili požarne varnosti ter vprašanja invalidnosti. Z vključevanjem v gasilstvo lahko postanejo tudi gibalno ovirani del rešitve.
21. 11. 2025 | 07:19
07:15
Novice  |  Slovenija
SNEG JE TU

Ponekod po Sloveniji sneži, poglejte, kje je zapadlo največ snega in kdaj bo najbolj zeblo (FOTO)

Previdno na cestah, sneg se oprijemlje cestišča.
21. 11. 2025 | 07:15
07:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VISOKOPREDELANE NIKAR

Bolni zaradi hrane: tem živilom se raje izogibajte!

Spremenjena prehrana – s premikom od sveže, polnovredne hrane k poceni, visoko predelanim živilom – veča tveganje za vrsto kroničnih bolezni.
21. 11. 2025 | 07:10
06:59
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Svet športa zavit v črnino, poslovila se je nogometna legenda

»Klub je izgubil izjemnega nogometaša ...«
21. 11. 2025 | 06:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki