Ste med njimi: rojeni na te štiri datume so obsojeni na samoto

Že od nekdaj se poraja vprašanje, v kolikšni meri datum rojstva resnično vpliva na naš značaj, odločitve in usodo. Nekateri trdijo, da gre le za naključje, drugi verjamejo, da številke nosijo določeno energijo, ki vpliva na življenjsko zgodbo.

Zlasti ko gre za ljubezen: zakaj nekateri hitro najdejo partnerja, medtem ko ga iščejo drugi leta, ali ostanejo sami?

Po numerologiji nekateri datumi rojstva nosijo energijo močne avtonomije, idealizma in notranje stabilnosti. Takšni ljudje pogosteje izberejo samoto, in to ne zato, ker ne bi mogli drugače, ampak ker jim tako bolj ustreza.

To je zanje naravno okolje, ne posledica razočaranja ali strahu.

FOTO: Gettyimages

Rojeni prvega v mesecu

Ljudje, rojeni prvega v mesecu, so pod vplivom Sonca. To so naravni voditelji z močnim egom, izrazito karizmo in prepričanjem, da se njihova vrednost ne določa skozi oči drugih. Ne iščejo potrditve in ne dovolijo, da bi jih odnosi posrkali vase.

Samota je zanje nekaj naravnega, skozi življenje pogumno stopajo sami, se razvijajo, gradijo kariero in brez želje, da bi imeli stalno nekoga ob sebi, ohranjajo svoj ritem.

Zaradi tega se drugi hitro zaljubijo vanje, a jih je težko zadržati v zvezi. Svoboda je zanje pomembnejša od kompromisov, odnose, ki ne izpolnjujejo njihovih visokih kriterijev, pa hitro končajo.

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

Rojeni 16. v mesecu

Rojeni šestnajstega so pod vplivom Neptuna, planeta intuicije, sanj, globine in iluzij. To so občutljive, nežne in mehke duše, ki se pogosto zaprejo v svoj notranji svet. V ljubezni idealizirajo in ustvarjajo podobo partnerja, ki ni vedno v skladu z resničnostjo.

Ljubijo intenzivno, a tiho. Dolgo skrivajo čustva, saj se bojijo odpreti in tako velikokrat zamudijo priložnost za bližino. Ko najdejo osebo, ki zna doseči njihovo notranjo tišino, postanejo zvesti, nežni in globoko predani partnerji.

Brez tega čustvenega ključa mnogi ostanejo sami, in to ne zato, ker ne želijo ljubezni, ampak ker se v samoti počutijo bolj varne kot v odnosih, ki jih lahko prizadenejo.

FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages

Rojeni 27. v mesecu

Tem vlada Mars. To so močne, vitalne in strastne osebe, ki delujejo neposredno, jasno in brez oklevanja. Pri njih ni dvoma ali dvoumnosti: vse mora biti iskreno in konkretno.

V ljubezni so kot nevihta. Nosijo čustva velike intenzivnosti in imajo visoka pričakovanja. Iščejo partnerja, ki z vidika intelekta, čustev in energije lahko odgovori z enako močjo. Dokler take osebe ne najdejo, so raje sami, saj nočejo trošiti energije le zato, da bi bili v zvezi.

Zaradi tega se v njihovih življenjih pogosto pojavljajo pozni zakoni, daljši premori med razmerji ali obdobja, ko se odločijo za popolno svobodo.

FOTO: Nortonrsx/Gettyimages

Rojeni 31. v mesecu

Zadnji dan v mesecu, enaintrideseti, je povezan z Uranom, planetom sprememb, inovacij in svobodnega duha. Ljudje, rojeni tega dne, imajo svojevrsten pogled na svet, močno potrebo po neodvisnosti in življenju po lastnih pravilih.

Ne samo, da se ne bojijo samote, pogosto jo celo izberejo. V tišini in prostoru, ki pripada samo njim, se rojevajo nove ideje, projekti in nastajajo največji dosežki.

Odnos lahko obstaja le, če jih ne duši, ne omejuje in ne poskuša preoblikovati njihove osebnosti. Če partner poskuša omejiti njihovo svobodo, brez oklevanja odidejo, piše žena.rs.