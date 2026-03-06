Rojeni v teh astroloških znakih so najbolj predani partnerji

Nekatera astrološka znamenja še posebej cenijo bližino, predanost in kakovostno preživete trenutke. Če ste v odnosu z njimi, vam nikoli ne bo treba dvomiti o svojem mestu v njihovem življenju. Tukaj je šest znamenj, ki vas ne bodo nikoli postavila na stranski tir.

Devica

Device slovijo po odličnem upravljanju časa. Če ste v razmerju z eno izmed njih, se vam nikoli ne bo treba spraševati, ali si bo znala tako organizirati dan, da boste del njega tudi vi. Rojeni v tem znamenju jasno izražajo namene in vas ne bodo puščali v negotovosti glede tega, koliko jim pomenite. Od skrbno načrtovanih zmenkov do sporočil sredi napornega delovnika, znajo pokazati, da ste prioriteta. Poleg tega cenijo zanesljivost in so dosledne pri dogovorih. Ko nekaj obljubijo, to tudi izpolnijo.

FOTO: Gettyimages

Ribi

Ribe imajo veliko srce. So ljudje, ki ljubljeno osebo vedno postavijo na prvo mesto. Kakovosten čas s partnerjem, družino in prijatelji jim pomeni več kot karkoli drugega. Svoja čustva nosijo na dlani, zato se boste ob njih počutili cenjene in sprejete. Če ste za rojenega v znamenju ribe posebni, nikoli ne bo preveč zaposlen za vas. Prav tako intuitivno začuti in, še preden to izrečete, neredko ve, kaj potrebujete.

Rak

Raki so eni najbolj predanih partnerjev. So pozorni, skrbni in polni topline, zato se boste ob njih počutili varne in sprejete. Zavedajo se, da skupni trenutki poglabljajo odnos, zato vam bodo namenili čim več časa. Če vas ima rad rak, bo storil vse, da bi zadovoljil vaše potrebe. Njegova čustvena globina pomeni, da odnose jemljejo zelo resno. Vedno vam bo dal občutek, da ste njegov varen pristan.

FOTO: Jovan Mandic/Gettyimages

Škorpijon

Preživljanje kakovostnega časa z ljudmi, ki jih imajo radi, je za škorpijone ena največjih prioritet. Ljubijo intenzivno in brez zadržkov, zato vam nikoli ne bo treba ugibati, kaj čutijo. Ne glede na to, kako zaposleni postanejo, si bodo vedno vzeli čas za ljubljeno osebo. Tudi če je to le kratek pogovor ali nekaj ur druženja, škorpijon nikoli ne daja občutka, da je nekdo pozabljen ali potisnjen na stranski tir. Ko nekoga spusti blizu, to pomeni, da mu res veliko pomeni.

Oven

Ne glede na hiter življenjski ritem, ki ga živijo, ovni vedno najdejo način, da si vzamejo čas za ljudi, ki jih imajo radi. Razmerja jemljejo resno in razumejo, da je treba tako dajati kot prejemati. Znajo presenetiti z nenadnim obiskom ali iskrenim ljubezenskim sporočilom. Ob njih se boste počutili cenjene na način, ki ga morda še niste izkusili. Njihova energija je usmerjena tja, kjer je njihovo srce.

FOTO: Gettyimages

Lev

Ko levi nekoga ljubijo, vanj vlagajo svoj čas in energijo. So topli, radodarni in zelo predani partnerju, družini ter prijateljem. Ljubijo globoko in strastno, zato se vam v razmerju z njimi ne bo treba spraševati, kdaj bo naslednje srečanje. Radi ustvarjajo posebne trenutke in partnerja postavijo v središče svojega sveta. Ob levu je vedno prisoten občutek, da ste zanj nekaj resnično posebnega, piše portal Thought catalog.