Rojeni v teh treh astroloških znamenjih bi za druge storili vse

Obstajajo osebe, ki bodo prve priskočile na pomoč, zadnje pomislile nase in pogosto, da bi olajšale življenje drugim, presegle lastne meje. Po astroloških razlagah je takšno vedenje neredko povezano z znamenji, ki jih odlikujejo izrazita empatija, močan občutek odgovornosti in iskrena želja, da bi bili opora ljudem okoli sebe. Zaradi tega se lahko zgodi, da svoje potrebe potisnejo v ozadje in se celo žrtvujejo za blaginjo drugih.

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Riba

Riba je eno najbolj sočutnih znamenj zodiaka. Rojeni v njem so izjemno čustveni in občutljivi ter pogosto tako močno začutijo stiske drugih, kot bi bile njihove lastne. Težko ločijo med svojimi in tujimi čustvi, zato se pogosto znajdejo v vlogi tolažnika, svetovalca ali človeka, ki prevzame bremena drugih. Vedno, tudi kadar sami preživljajo težko obdobje, so pripravljeni prisluhniti, pomagati in stati ob strani. Prav zaradi svoje velike empatije so čudoviti prijatelji in partnerji, vendar jih lahko nenehno razdajanje sčasoma čustveno izčrpa. Postavljanje meja jim namreč pogosto povzroča težave.

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Devica

Devica svojo skrb za druge izraža nekoliko drugače. Medtem ko ribe pomagajo predvsem s sočutjem, devica to počne na praktičen in organiziran način. Rada rešuje težave, prevzema odgovornost in išče najboljše rešitve za vse okoli sebe. Pogosto samo zato, da bi bilo vse urejeno in da bi se drugi počutili varno ter brezskrbno, nase naloži več izzivov, kot jih lahko premaga. Velika želja rojenih v tem znaku je, da bi bili koristni in da bi izboljšali življenje bližnjih, kar velikokrat pomeni, da lastne potrebe postavi na drugo mesto. Zadovoljstvo drugih je zanje velikokrat pomembnejše od lastnega počutja.

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Bik

Na prvi pogled bik deluje zadržano in osredotočeno na stabilnost, vendar se pod mirno zunanjostjo skriva izjemno zvest in predan človek. Ko nekoga vzljubi ali mu zaupa, je pripravljen storiti skoraj vse, da bi mu zagotovil občutek varnosti. Vztrajal bo tudi v težkih okoliščinah, trdo delal in nudil podporo, čeprav ga to lahko veliko stane. Bik svojo naklonjenost najpogosteje kaže z dejanji. Pomaga finančno, praktično ali čustveno, ter, da bi zaščitil tiste, ki jih ima rad, neredko pozabi na lastno udobje. Prav ta nesebična predanost je ena njegovih največjih vrlin, a tudi lastnost, zaradi katere lahko včasih zanemari samega sebe, piše Žena.rs.