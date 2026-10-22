Rojeni v tem znaku pozor: do konca leta se vam obeta veliko težav

Medtem ko bodo nekatera astrološka znamenja leto 2026 sklenila z občutkom olajšanja in novimi razlogi za optimizem, bi lahko bila pri drugih v prihodnjih dveh mesecih potrpežljivost na preizkušnji. Med slednjimi bo izstopala tehtnica, ki slovi po težnji k harmoniji, miru in dobrimi odnosi z ljudmi. Zdaj se bo znašla v okoliščinah, v katerih kompromisi ne bodo več dovolj.

Izzivi na področju ljubezni in odnosov

Tehtnice si vedno, tudi kadar so nezadovoljne, prizadevajo ohranjati mir, saj upajo, da se bodo nesporazumi razrešili sami od sebe. Toda do konca leta jim bo takšen pristop povzročil več škode kot koristi. Na površje bi lahko priplavale neizrečene besede, potlačena čustva in nerešena vprašanja v partnerskih odnosih. Za tiste, ki so v zvezi, bo to obdobje čas resnih pogovorov o prihodnosti, zaupanju in vzajemnih pričakovanjih. Nekatere bodo spoznale, da morajo spremeniti način delovanja v odnosu, druge si bodo morale priznati, da razmerje preprosto ne zadovoljuje več njihovih potreb.

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Brez nepremišljenih odločitev

Poleg ljubezenskega življenja bodo tehtnice primorane več pozornosti nameniti odnosom na delovnem mestu. Nezadovoljstvo bi lahko izviralo iz nesporazumov s sodelavci, različnih pričakovanj in občutka, da njihov trud ni dovolj cenjen. Zato se bodo morale, zlasti pod pritiskom, izogibati impulzivnim odzivom. Pomembnih odločitev, kot so menjava službe, sklepanje nepreverjenih poslovnih dogovorov ali spori z nadrejenimi, nikakor ne bi smele sprejemati v navalu čustev. Bolje bi bilo, da konec leta izkoristijo za pregled doseženih rezultatov, ponovni razmislek o svojih prednostnih nalogah in načrtovanje naslednjih korakov.

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Previdno z denarjem

Tehtnice rade uživajo v lepih stvareh, nakupovanje jim lahko služi tudi kot način za izboljšanje razpoloženja. Toda v obdobju povečanega stresa do konca leta 2026 bi bilo smotrno paziti na izdatke in se izogibati hitrim finančnim odločitvam, ki sicer zahtevajo temeljit premislek, opozarja glossy.rs.