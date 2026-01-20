  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ruska astrologinja: prihaja pomembna prelomnica za en astrološki znak

Astrologinja Tamara Globa s pomladjo napoveduje začetek dolgega niza sreče za enega od astroloških znakov.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Torwai/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 20. 1. 2026 | 06:00
Znana ruska astrologinja Tamara Globa je objavila napoved za pomlad 2026 in meni, da bodo absolutni favoriti bližajočega se obdobja rojeni v ozvezdju ovna. Pripadnikom tega ognjenega in energičnega znamenja bi lahko prihajajoča pomlad namenila veliko življenjsko prelomnico ter začetek dolgotrajnega niza sreče in uspeha na več pomembnih področjih.

Zakaj prav ovni?

Po astrološki analizi bo položaj dveh ključnih planetov, Marsa in Jupitra, zanje izjemno ugoden. Njihov vladar Mars jim bo zagotovil dodatno energijo, pogum in vztrajnost. Jupiter, planet sreče, rasti in širjenja, jim bo pomagal, da se bo ta energija pretvorila v konkretne rezultate in nove priložnosti. Ta redka planetarna kombinacija bo omogočila, da se bodo načrti in projekti, s katerimi so ovni odlašali, končno začeli uresničevati.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
Kaj lahko pričakujejo  na področju kariere in financ?

Na poklicnem področju ovne čaka obdobje rasti in priznanj. Mogoče bodo privlačne poslovne ponudbe, pa tudi pravi karierni preboj: napredovanje, prehod na odgovornejši položaj ali zagon lastnega, dobičkonosnega posla. Rojeni v tem znamenju spomladi na svoji strani ne bodo imeli le zvezd, pojavili se bodo tudi ljudje, ki jim bodo lahko pomagali. Koristni zavezniki, partnerji ali mentorji bodo pripravljeni podpreti njihove ideje. Tudi drzni, nekoliko tvegani koraki se bodo praviloma obrestovali.

FOTO: Torwai/Gettyimages
Spremembe v ljubezni in zasebnem življenju

Pozitiven val ne bo obšel niti čustvenih odnosov. Samski ovni bi lahko spoznali osebo, s katero bo mogoča resna in dolgoročna zveza. Tisti, ki so že v razmerju ali zakonu, bodo imeli priložnost dodatno utrditi odnos, poglobiti razumevanje in oblikovati skupne načrte za prihodnost. Ker se bo stres na drugih področjih življenja zmanjšal, bodo imeli več časa in energije za družino in bližnje. Hkrati se bodo izčrpavajoči ali toksični odnosi naravno zaključili in ustvarili prostor novim, bolj zdravim povezavam. Tamara Globa poudarja, da bo pomlad 2026 obdobje, v katerem se bo trud ovnov najhitreje in najbolj vidno obrestoval. Pred njimi je čas, ko bo treba biti odločen, proaktiven in odprt za nove priložnosti, saj lahko prav takrat postavijo trdne temelje za dolg in stabilen niz uspehov v letih, ki prihajajo, navaja Glossy.rs.

