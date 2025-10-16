  • Delo d.o.o.
ASTRO

Ruski znanstvenik trdi: s številkami lahko spreminjate svojo resničnost

Metoda spreminjanja realnosti temelji na vibracijski strukturi številk. Med koncentriranjem na določene številčne nize se ureja stanje telesa.
Koncentracija s številčnimi nizi omogoča nastanek zdravljenja. FOTO: Dzhulbee/Getty Images
M. B. Z.
 16. 10. 2025 | 07:40
3:18
Ruski znanstvenik in ezoterik Grigorij Grabovoj, ki je najbolj znan po svojih številskih nizih, s katerimi lahko spreminjamo stvarnost, se osredotoča na globalno rešitev vsakega posameznika in njegov večno skladni razvoj. V skladu s stvarnikovim načrtom o večnem razvoju zavesti vsakega posameznika kot elementu svetovne zavesti se zdi, da je človek zelo pomemben dejavnik pri oblikovanju prihodnjih dogodkov. Na podlagi mentalnega razumevanja dinamike med dogodki in zunanjim svetom je mogoče obvladati tehnologijo kontrole dogodkov, pravi. Navaja, da je pri uporabi njegovih priporočil po nekaj mesecih mogoče razviti sposobnost, da vnaprej določimo različne dogodke in jih nadzorujemo na potreben skladen način. Tako je razvil mentalne vaje za koncentracijo za različne dele telesa.

Koncentracija z nizi števil je njegova najpomembnejša informacijska tehnologija. Prepričan je, da se ta metoda lahko uporablja za zdravljenje katere koli bolezni (brez izjeme), celo za neznana zdravstvena stanja. Po mnenju ljudi, ki so že dosegli pozitivne rezultate, je zelo učinkovita. Za navidezno enostavnostjo te metode stojijo znanstvena odkritja. Temelji na vibracijski strukturi številk. Vesolje je prežeto z ritmi od makronivoja (periodično vrtenje planetov, zvezd, galaksij) do mikronivoja (rotacija atomov, lastnosti mikrodelcev). Človeški organizem ni nobena izjema pri tem. Vsi smo povezani z vsem okoli nas.

Vsak številčni niz predstavlja vibracijsko kodo za normalizacijo razmer v organizmu. FOTO: Metamorworks/Getty Images

Človeško telo ima več različnih ritmičnih struktur, vsaki živi celici ustreza svoj ritem. Tudi srce in dihanje imata svoj ritem. Orkester se lahko primerja z načinom delovanja našega organizma, pri čemer različni glasbeni instrumenti predvajajo enako glasbo, a hkrati se ravnajo v skladu z lastnimi frekvencami. Če en od instrumentov ni pravilno uglašen, to vpliva na celotno predstavo.

Pri pogojih zdravja so vse naše rime v skladni povezavi med seboj, kot je tudi naša narava harmonična. Med koncentriranjem na določene številčne nize, ki predstavljajo vibracije, se ureja stanje telesa. Koncentracija se lahko primerja z delovanjem laserja. Laserska svetloba je visoko usmerjena, potuje le v eno smer v ozkem žarku. Učinek koncentracije temelji na aktiviranju možganov, da delajo na isti frekvenci. Vsak številčni niz je posebna, edinstvena kombinacija številk. Koncentracija s številčnimi nizi omogoča nastanek zdravljenja, ker vsak predstavlja vibracijsko kodo za normalizacijo razmer v organizmu.

Vsaka bolezen se pojavi kot rezultat odklona od normativa, poudarja znanstvenik. Neravnotežje od normalnih pogojev se lahko pojavi na ravni posameznih celic, posameznih telesnih organov ali na celotnem organizmu. Ozdraviti se bolezni pomeni vrniti se k normativu, normalnemu stanju. S koncentracijo na posamezne številčne kombinacije omogočimo vibracijsko spremembo stanja svojega telesa, ki je v normativu (zdravje). Kot rezultat je bolezen ozdravljena.

