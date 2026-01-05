  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNA MODROST

S feng šujem odprimo vrata miru

Izberemo predmete, ob katerih nam je toplo. Ko se či premakne, se premakne naše življenje.
Ko dom zadiha, zadihamo tudi mi. FOTO: Avatar/Getty Images
Ko dom zadiha, zadihamo tudi mi. FOTO: Avatar/Getty Images
M. B. Z.
 5. 1. 2026 | 15:15
2:25
A+A-

Včasih stopimo v stanovanje in nas nekaj stisne. Kot da zrak stoji. Feng šuj, starodavna kitajska umetnost urejanja prostora, nas uči, da skozi dom teče energija či. Ko jo blokiramo z navlako, temo ali ostrimi robovi, to občutimo kot utrujenost, nemir ali občutek, da se nič ne premakne. Začnemo pri osnovi: naredimo red. Ko pospravimo police, omare in kotičke, ne čistimo le prahu, temveč s tem tudi sprostimo pretok energije. Vse, česar ne uporabljamo, podarimo ali spustimo. Nato odpremo okna: svež zrak je najhitrejše resetiranje energije.

Pogledamo vhod. Vrata naj bodo čista, svetla in vabljiva. Dodamo rože, lanterno ali droben napis, ki nas spomni na pozitivno. Svetloba privlači či – in mi jo povabimo v dom. Barve izberemo po občutku: zelena prinese rast in svežino (rastline ali dodatki), modra pomirja spalnico, rumena ogreje kuhinjo in druženje, rdeča naj bo le poudarek – blazina, slika, detajl, ki prebudi strast in moč. Pazimo pri pohištvu: posteljo postavimo tako, da vidimo vrata, a ne ležimo naravnost nasproti njih. Delovno mizo obrnemo proti vhodu, da dobimo občutek nadzora. V dnevni sobi sedežno in stole zložimo v krog, da energija in pogovor krožita, ostre robove omilimo. Dom razdelimo na cone: spalnica naj diha tišino (mehke tkanine, nežne barve), delovni kotiček naj bo urejen in dobro osvetljen, jedilnica naj vabi k povezanosti (topla svetloba, družinske fotografije).

Vnesemo naravo: rastline, les, kamen, bambus. Majhna vodna skleda ali fontana umiri prostor in srce. Z ogledali širimo svetlobo, vendar jih ne usmerimo neposredno v posteljo ali vrata; naj odsevajo lep del sobe. Najmočnejše pravilo je preprosto: izberemo predmete, ob katerih nam je toplo. Ko dom zadiha, zadihamo tudi mi. In ko se či končno premakne, se pogosto premakne še naše življenje – tiho, a neustavljivo. Začnimo danes, z enim samim kotičkom.

Več iz teme

feng šujurejanje domainterierpohištvoambientienergija
ZADNJE NOVICE
15:53
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA OPOZORILA

Arso prižgal oranžni alarm! Pozor vsi, ki boste v tem delu države

Najmočnejši sunki pričakovani v jugozahodni Sloveniji.
5. 1. 2026 | 15:53
15:43
Bulvar  |  Glasba in film
V KINODVORANAH

Sedmi del filmske franšize Krik: v kina se vrača kričanje

Letos bo na ogled že sedmi del filmske franšize Krik. Na platna prihajata Odiseja in glasbena biografija kralja popa.
Aleksander Brudar5. 1. 2026 | 15:43
15:40
Bulvar  |  Zanimivosti
POSREDOVALA POLICIJA

Nevarna zabava na sarajevskih ulicah: mladenič smučal po zasneženi glavni cesti?! (VIDEO)

Policija je kaznovala mladeniča in voznika.
5. 1. 2026 | 15:40
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

S feng šujem odprimo vrata miru

Izberemo predmete, ob katerih nam je toplo. Ko se či premakne, se premakne naše življenje.
5. 1. 2026 | 15:15
15:15
Razno
KONCERT

Jure Lesar na koncertnem odru: prihaja večer, ki ga opisujejo kot »intimen, a energičen«

Jure Lesar bo s spremljevalno zasedbo Krila ptice v petek, 30. januarja 2026, v SiTi Teatru BTC predstavil skladbe iz svojih treh albumov, med njimi tudi radijske uspešnice.
5. 1. 2026 | 15:15
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Požar ob 6. uri v poslovnih prostorih povzročil 50.000 evrov škode!

Začetek leta v plamenih: Krka in Žužemberk pod drobnogledom policije.
5. 1. 2026 | 15:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki