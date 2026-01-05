S feng šujem odprimo vrata miru

Včasih stopimo v stanovanje in nas nekaj stisne. Kot da zrak stoji. Feng šuj, starodavna kitajska umetnost urejanja prostora, nas uči, da skozi dom teče energija či. Ko jo blokiramo z navlako, temo ali ostrimi robovi, to občutimo kot utrujenost, nemir ali občutek, da se nič ne premakne. Začnemo pri osnovi: naredimo red. Ko pospravimo police, omare in kotičke, ne čistimo le prahu, temveč s tem tudi sprostimo pretok energije. Vse, česar ne uporabljamo, podarimo ali spustimo. Nato odpremo okna: svež zrak je najhitrejše resetiranje energije.

Pogledamo vhod. Vrata naj bodo čista, svetla in vabljiva. Dodamo rože, lanterno ali droben napis, ki nas spomni na pozitivno. Svetloba privlači či – in mi jo povabimo v dom. Barve izberemo po občutku: zelena prinese rast in svežino (rastline ali dodatki), modra pomirja spalnico, rumena ogreje kuhinjo in druženje, rdeča naj bo le poudarek – blazina, slika, detajl, ki prebudi strast in moč. Pazimo pri pohištvu: posteljo postavimo tako, da vidimo vrata, a ne ležimo naravnost nasproti njih. Delovno mizo obrnemo proti vhodu, da dobimo občutek nadzora. V dnevni sobi sedežno in stole zložimo v krog, da energija in pogovor krožita, ostre robove omilimo. Dom razdelimo na cone: spalnica naj diha tišino (mehke tkanine, nežne barve), delovni kotiček naj bo urejen in dobro osvetljen, jedilnica naj vabi k povezanosti (topla svetloba, družinske fotografije).

Vnesemo naravo: rastline, les, kamen, bambus. Majhna vodna skleda ali fontana umiri prostor in srce. Z ogledali širimo svetlobo, vendar jih ne usmerimo neposredno v posteljo ali vrata; naj odsevajo lep del sobe. Najmočnejše pravilo je preprosto: izberemo predmete, ob katerih nam je toplo. Ko dom zadiha, zadihamo tudi mi. In ko se či končno premakne, se pogosto premakne še naše življenje – tiho, a neustavljivo. Začnimo danes, z enim samim kotičkom.