S povezavo Merkurja in Plutona so možne psihične težave

Pomemben del Plutona je moč. Imeti moč nad drugim, drugi ima moč nad nami. To mora iti, ko vstopamo v vodnarjevo dobo, saj kraja energije ni koristna ne za tistega, ki jo krade, ne onega, ki je okraden. A ljudje se ne zavedamo, kdaj krademo energijo drugega oz. kdaj smo jo izgubili, radi se imamo za dobre in težko sprejmemo, da se lahko hranimo z drugimi. Plutonov princip je globlji od prve čakre. To so naši živalski ostanki, tako razumemo, da to energijsko 'žretje' drugih ni konstruktivno. Da imamo vse, kar potrebujemo, nam nič ne manjka, kar bi morali vzeti od drugega. Velikokrat sami damo energijo, ko nas nekaj premočno prevzame, nam je nekaj izjemno všeč, nas začara. Lahko je to glasbena skupina. Treba se je naučiti ostajati v svoji energiji. Da čutimo druge, ne pomeni, da jim moramo kaj dati ali vzeti.

Ko je Merkur povezan s Plutonom, imamo sposobnost gledati v temo, ozadje, senco. Po eni strani je to spodbudno, če ste kriminalist, detektiv, psihoanalitik, ki odkriva skrivnosti. Tako vedno čutite senco drugega, kar je dobro, ker veste, s kom imate opraviti, a če niste dovolj trdno v sebi, tudi slabo, ker se lahko bojite sveta, ljudi in težko živite med njimi. Kombinacija prinaša sposobnost prebrati misli druge osebe, iti globoko v njen sistem prepričanj in videti vzroke za težave, sposobnost razumeti, kar je skrito, zakrito, tabu. S to povezavo so ljudje lahko dobri spolni terapevti ali mediji, ki govorijo z dušami umrlih. Toda vsak stik s Plutonom ima izzive. Ko se z njim poveže Merkur, sploh v konjunkciji ali negativnih aspektih, je naporna sumničavost. Vedno vse vidi negativno, pričakuje od drugih najslabše, od sveta vedno samo temno in negativno, um je potemnjen.

Velika je moč manipulacije. FOTO: Wirestock/Getty Images

Po drugi strani je tu velika moč, sposobnost prebrati druge, videti njihovo ozadje, iz česar lahko izhaja sposobnost manipulacije – da govorimo samo tisto, kar vemo, da bo prineslo tak ali drugačen rezultat. S to povezavo, sploh če je vezana na 12. hišo ali Luno, so možne psihične težave. Anksioznost, vsiljene misli, obsesivno-kompulzivna nervoza, ko človek nima nadzora nad svojim mišljenjem in ga to vodi v hudo psihično trpljenje. Kombinacija je nastavek za hudodelce, saj naš pretkani razum lahko naplete kaj groznega, in če je oseba iz pravega testa, to naredi. Po drugi strani je Merkur beseda, Pluton moč, tako imajo naše besede moč nad drugimi. Ker naša misel lahko ustvarja, je nujno paziti, kaj si mislimo, ker v trenutku jeze in negativnosti lahko koga zakolnemo, ustvarimo novo črnino in se zavežemo negativnosti. Če imamo to kombinacijo, se vprašajmo, ali vodi v manipulacijo, ker znamo prebrati osebo; ali znamo, ko vidimo senco drugega, ohraniti sočutje in harmonične odnose, ali uporabljamo detektivske sposobnosti za dobro ali slabo, imamo nadzor nad svojimi mislimi, če se negativna misel ponavlja, znamo najti način, kako pomiriti pritisk, ali vidimo celo sliko ali samo negativne vidike realnosti. Tako bo moč Plutona nad nami manjša. Joy Lotos