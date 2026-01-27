S povezavo Merkurja in Plutona so možne psihične težave

Galerija
Pomemben del Plutona je moč. Imeti moč nad drugim, drugi ima moč nad nami. To mora iti, ko vstopamo v vodnarjevo dobo, saj kraja energije ni koristna ne za tistega, ki jo krade, ne onega, ki je okraden. A ljudje se ne zavedamo, kdaj krademo energijo drugega oz. kdaj smo jo izgubili, radi se imamo za dobre in težko sprejmemo, da se lahko hranimo z drugimi. Plutonov princip je globlji od prve čakre. To so naši živalski ostanki, tako razumemo, da to energijsko 'žretje' drugih ni konstruktivno. Da imamo vse, kar potrebujemo, nam nič ne manjka, kar bi morali vzeti od drugega. Velikokrat sami damo energijo, ko nas nekaj premočno prevzame, nam je nekaj izjemno všeč, nas začara. Lahko je to glasbena skupina. Treba se je naučiti ostajati v svoji energiji. Da čutimo druge, ne pomeni, da jim moramo kaj dati ali vzeti.
Ko je Merkur povezan s Plutonom, imamo sposobnost gledati v temo, ozadje, senco. Po eni strani je to spodbudno, če ste kriminalist, detektiv, psihoanalitik, ki odkriva skrivnosti. Tako vedno čutite senco drugega, kar je dobro, ker veste, s kom imate opraviti, a če niste dovolj trdno v sebi, tudi slabo, ker se lahko bojite sveta, ljudi in težko živite med njimi. Kombinacija prinaša sposobnost prebrati misli druge osebe, iti globoko v njen sistem prepričanj in videti vzroke za težave, sposobnost razumeti, kar je skrito, zakrito, tabu. S to povezavo so ljudje lahko dobri spolni terapevti ali mediji, ki govorijo z dušami umrlih. Toda vsak stik s Plutonom ima izzive. Ko se z njim poveže Merkur, sploh v konjunkciji ali negativnih aspektih, je naporna sumničavost. Vedno vse vidi negativno, pričakuje od drugih najslabše, od sveta vedno samo temno in negativno, um je potemnjen.