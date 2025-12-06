Šamanizem ni vera, je povezovanje z nevidnim

Šamanizem ni vera, ampak starodavna praksa povezovanja z nevidnim, način, kako prisluhnemo svetu, ki diha pod površjem. V številnih kulturah šaman deluje kot most: med telesom in duhom, človekom in naravo, med našimi ranami in močjo, ki nas lahko znova sestavi. Temeljno načelo šamanizma je preprosto: vse je živo in povezano. Drevo ni samo les, reka ni samo voda, veter ni samo vreme. V vsem je duh, energija, zavest. Ko to vzamemo za svoje, se spremeni naš odnos do življenja. Ne vzamemo več brez občutka. Ne hodimo več skozi svet kot tujci. Postanemo del velike mreže. Drugo načelo je potovanje zavesti. Šaman uporablja ritmični boben, ropotuljo, petje ali ponavljajoče se zvoke, da vstopi v spremenjeno stanje zavesti. Ne gre za pobeg, ampak usmerjen vstop v notranje svetove. V šamanizmu govorimo o treh ravneh: spodnjem svetu (instinkt, korenine, moč živali), srednjem svetu (naša realnost, odnosi, preizkušnje) in zgornjem svetu (uvid, vodstvo, širša modrost). Ta zemljevid ni absolutna resnica, je orientacija, da se v duhovnem prostoru ne izgubimo.

Tretje načelo je zavezništvo z duhovnimi pomočniki. Šaman ne dela sam. Povezuje se z vodniki, predniki, zaščitnimi silami in predvsem z energijo živali moči. Te sile ne služijo egu, ampak ravnovesju. Ko vprašamo, dobimo odgovor – a pogosto v simbolih, občutkih, sanjah, sinhronostih. Šamanizem nas uči brati ta jezik. Četrto načelo je zdravljenje kot vračanje celosti. Šamanska logika pravi: ko zbolimo ali se zlomimo, se pogosto odtrga del naše energije – zaradi šoka, žalosti, strahu, travme. Zdravljenje zato ni samo odpravljanje simptoma, ampak vračanje izgubljenih delov sebe, čiščenje težkih energij in ponovna povezava z življenjsko močjo.

Peto načelo je ritual in namen. Šamanski obred ni predstava, ampak dejanje, ki ureja energijo. V njem je ključna jasna namera: kaj prosimo, kaj spuščamo, čemu se zavezujemo. Narava je pri tem tempelj. Ogenj, voda, dim, zemlja, zvok so jeziki, s katerimi se pogovarjamo z nevidnim. Šamanizem ni bližnjica do moči, ampak pot, ki zahteva spoštovanje. Kar prikličemo, moramo znati tudi obdržati. Kar prosimo, moramo živeti. Ko se spomnimo, da je vse povezano, ne moremo več živeti površno.