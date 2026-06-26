Šamanizem, pot med religijo, notranjim klicem in odgovornostjo

Ko ljudje iz drugih kultur prevzemamo šamanske elemente brez razumevanja njihovega izvora, spoštovanja in pravega učenja, lahko naredimo veliko škode. Lahko popačimo pomen obredov, izpraznimo njihovo globino ali jih spremenimo v izdelek. Šamanizem nas uči nasprotno: spoštovanja. Če se mu približujemo, se mu moramo približati ponižno, z zavedanjem, da vstopamo v tradicije, ki niso nastale, da bi jih na hitro prilagodili svojim željam. Sodobni iskalci bi se morali učiti iz verodostojnih virov, spoštovati kulturne korenine in se izogibati površnemu posnemanju. Med kulturno izmenjavo in prisvajanjem je tanka meja. Prva gradi razumevanje, druga jemlje brez odgovornosti. Če želimo šamanizem razumeti, ga ne smemo iztrgati iz zemlje, v kateri je zrasel.

Pogosto se vprašamo, ali je šamanizem religija. Ne v klasičnem pomenu, z enotno doktrino, svetimi knjigami in institucijami. Je skupek duhovnih verovanj in praks, ki se osredotočajo na stik z duhovnim svetom. Lahko sobiva z različnimi religijami, se prepleta z njimi ali obstaja kot samostojna duhovna pot. V šamanizmu navadno ne govorimo o enem samem bogu, temveč o številnih duhovih, prednikih, silah narave in včasih tudi stvariteljskem duhu. Šamanizem nima enega univerzalnega simbola. Kljub temu se v njem pojavljajo močni motivi, kot sta svetovno drevo oz. os sveta, ki povezuje nebo, zemljo in podzemlje, ter šamanski boben, ki s svojim ritmom spremlja potovanje v trans. Boben je v mnogih tradicijah več kot glasbilo. Je čoln, most, srčni utrip sveta.

Boben je več kot glasbilo: je čoln, most, srčni utrip sveta. FOTO: Iparraguirre Recio/Getty Images

Niti vprašanje, kdo je šaman, ni preprosto. Ne postanemo šaman, ker nas pač privlačijo kristali, bobni ali obredi. V številnih tradicijah šaman postane tisti, ki je poklican. Ta klic je lahko povezan z močno življenjsko preizkušnjo, boleznijo, vizijo ali globoko duhovno izkušnjo. Pogosto ga prepoznajo in vodijo starejši šamani ali duhovni voditelji skupnosti. Šamanizem ni naziv, ki si ga kar nadenemo. Je odgovornost. Korejski šamanizem je znan kot muizem ali sindo, obredi se imenujejo gut. Namenjeni so komunikaciji z duhovi in predniki ter so globoko vtkani v kulturno izročilo.

Šamanizem nas uči, da nismo odrezani od sveta. Da zemlja ni samo vir surovin, telo pa ne samo stroj. Da bolečina včasih govori jezik, ki ga moramo šele razumeti. Da je skupnost potreba. Da so predniki, spomini, sanje in simboli del naše notranje pokrajine. Šamanizem nas vabi, naj znova prisluhnemo. Ne le drugim, ampak tudi vetru, gozdu, reki, ognju, tišini in lastnemu srcu. Da življenja ne razumemo samo z razumom, ampak tudi z občutkom. Da ne iščemo vedno nadzora, temveč ravnovesje. Da ne jemljemo narave kot nekaj zunaj nas, ampak nekaj, čemur pripadamo.