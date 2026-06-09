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STAREJŠE OD RELIGIJ

Šamanstvo: starodavna pot, ki nas uči, da z naravo nismo nikoli sami

Ni omejen na en narod, eno celino ali eno samo tradicijo. Človek je povezan z naravo, predniki, duhovi, živalmi, skupnostjo.
Šamani so ljudem pomagali razumeti bolezen, smrt, sanje, strahove, znamenja in nepojasnjene dogodke. FOTO: Renphoto/Getty Images
Šamani so ljudem pomagali razumeti bolezen, smrt, sanje, strahove, znamenja in nepojasnjene dogodke. FOTO: Renphoto/Getty Images
M. B. Z.
 9. 6. 2026 | 06:40
3:54
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Šamanizem je ena najstarejših duhovnih poti človeštva. Govori o načinu življenja, ki nas uči, da nismo ločeni od narave, zemlje, živali, prednikov in nevidnega sveta. V šamanizmu se vse povezuje z vsem. Vsako bitje, kamen, reka, veter ima svoj pomen, svojo energijo, svoj duh. Šamanizem temelji na prepričanju, da je vse med seboj povezano in ima vse svojega duha. Uči nas ravnovesja z naravo, spoštovanja duhovnega sveta, ki naj bi obstajal vzporedno z našim fizičnim svetom, in razumevanja posebne vloge šamana. Šaman ni le zdravilec, pripovedovalec zgodb, vodnik. Je tisti, ki po šamanskem izročilu hodi med svetovi. Med tem, kar vidimo, in tem, kar čutimo. Med telesnim in duhovnim. Med vsakdanjim življenjem in skrivnostjo, ki jo nosi vesolje.

Korenine šamanizma segajo izjemno daleč v preteklost. Raziskovalci jih povezujejo že s kameno dobo, vsaj 45.000 let nazaj, torej se dotikamo nečesa, kar je starejše od večine znanih religij, filozofij in urejenih družbenih sistemov. Šamanizem je rasel z zgodnjim človekom, z lovci in nabiralci, z ljudmi, ki so živeli neposredno z zemljo, nebom, živalmi in letnimi časi. Takrat narava ni bila ozadje življenja. Bila je življenje samo. V teh davnih skupnostih so imeli šamani posebno mesto. Ljudem so pomagali razumeti bolezen, smrt, sanje, strahove, znamenja in nepojasnjene dogodke. Skozi bobnanje, ples, petje in spremenjena stanja zavesti naj bi vstopali v duhovni svet. Tam naj bi iskali odgovore, pomoč, vodstvo in zdravljenje. Njihova naloga ni bila samo osebna. Bila je skupnostna. Šaman je skrbel za ravnovesje skupnosti, za povezavo z naravo in za mir med vidnim in nevidnim.

Šaman ne nagovarja le telesa, ampak tudi dušo, odnose, spomine in energijo človeka. FOTO: Georgi Fadejev/Getty Images
Šaman ne nagovarja le telesa, ampak tudi dušo, odnose, spomine in energijo človeka. FOTO: Georgi Fadejev/Getty Images

Prav zato šamanizem ni omejen na en narod, eno celino ali eno samo tradicijo. Srečamo ga v različnih oblikah po svetu. V Sibiriji, od koder izvira tudi beseda šaman, pomeni nekdo, ki ima sposobnost 'vedeti' v posebnem, ekstatičnem stanju. V nekaterih sibirskih tradicijah se omenja tudi uporaba rastlin, kot je mušnica, vendar moramo to razumeti v njihovem kulturnem in zgodovinskem okviru.

V Avstraliji se pri staroselcih srečamo z bogatim pojmom sanjskega časa, ki povezuje stvarjenje sveta, duhovno resničnost in trajno vez med ljudmi, pokrajino in predniki. V Južni Ameriki šamani v nekaterih tradicijah uporabljajo rastline, kot je ajavasca, pri duhovnih potovanjih, zdravljenju in iskanju vodstva. Tudi tu ne gre za modno izkušnjo, ampak obrede, ki imajo globoke korenine in stroga pravila v skupnostih, iz katerih izvirajo. Pri staroselskih ljudstvih Severne Amerike poznamo iskanje vizij, živalske vodnike in obrede, tesno povezane z zemljo in dobrobitjo skupnosti. Čeprav so oblike različne, jedro ostaja podobno. V šamanizmu se vedno znova vračamo k istemu sporočilu: človek ni sam. Povezan je z naravo, predniki, duhovi, živalmi, prostorom in skupnostjo. Bolezen ni vedno razumljena samo kot telesna težava, temveč tudi kot porušeno ravnovesje. Zato šaman ne nagovarja le telesa, ampak tudi dušo, odnose, spomine in energijo človeka.

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