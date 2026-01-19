  • Delo d.o.o.
DUHOVNA MODROST

Sami sebe zdravimo že s tem, da spremenimo fokus in vibracijo

Ne dovolimo, da nam omejujoča prepričanja stojijo na poti. Kamor gre naša pozornost, tja teče energija.
Pomembno je, da vsak dan delamo na svojih energijskih poljih, da ohranjamo visoko vibracijo in energijo. FOTO: Andreypopov/Getty Images
Pomembno je, da vsak dan delamo na svojih energijskih poljih, da ohranjamo visoko vibracijo in energijo. FOTO: Andreypopov/Getty Images
M. B. Z.
 19. 1. 2026 | 05:40
V to življenje se rodimo z univerzalnimi frekvencami, a zaradi travmatičnih izkušenj in stresa naše visoke frekvence začnejo upadati in začnemo nositi precej nižjo vibracijo oz. frekvenco. Kamor gre naša pozornost, tja teče energija; sproži se univerzalno načelo zakona privlačnosti in pritegnemo tisto, na kar se osredotočamo. Pomembno je, da vsak dan delamo na svojih energijskih poljih, da ohranjamo visoko vibracijo in energijo. Dvigovanje vibracije je podobno plezanju po lestvi – korak za korakom moramo ohranjati fokus in namero na energijskem polju, da ga okrepimo in uskladimo z univerzalnimi frekvencami. Energije morda ne razumemo vedno in ne vemo, kako deluje, a že zaupanje in prepričanje, da se lahko pozdravimo, začne spravljati univerzalne sile v gibanje, da se naše sanje in želje uresničijo.

Sprejmimo, da v sebi nosimo seme zdravljenja in ustvarjanja življenja obilja ter blaginje, ki si ga želimo. Ne dovolimo, da bi nam omejujoča prepričanja stala na poti – raje sprejmimo moč univerzalnega energijskega zdravljenja in prepričanje, da imamo moč biti svoj lastni zdravilec. Sami sebe zdravimo že s tem, da spremenimo fokus in vibracijo. Zaupajmo in verjemimo svojim novim paradigmam in sklopu prepričanj, ki nam pomagajo in nas podpirajo pri dvigovanju vibracije, zdravljenju telesa ter priznanju, da smo bitje svetlobe, sposobno zdravljenja onkraj svojih sanj.

Dvigovanje vibracije je podobno plezanju po lestvi – korak za korakom moramo ohranjati fokus in namero na energijskem polju, da ga okrepimo in uskladimo z univerzalnimi frekvencami.

zdravjezdravljenjeenergijaživljenjeduhovna modrost
