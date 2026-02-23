Samo 2 astrološka znaka imata vedno denar: spremlja ju vse življenje, nikoli nimata prazne denarnice ...

Galerija
Bikom in kozorogom denar prihaja naravno, ob preudarnem vlaganju in predanosti.
Bik bo po letih potrpežljivosti končno začel uživati sadove svojega dela. Denar prihaja skozi delo, projekte in pretekle naložbe, kar prinaša stabilnost in občutek varnosti.
Nasvet: Ne trošite impulzivno, del sredstev raje prihranite za prihodnost.
Kozorog vstopa v leto, ko bodo trud, disciplina in odrekanja poplačani. Poslovne priložnosti se bodo ponujale same, večja avtoriteta pa bo prinesla tudi višje prihodke.
Nasvet: Ne merite svoje vrednosti zgolj skozi delo, dovolite si uživati v tem, kar ste dosegli.
Za bika in kozoroga je to leto kontinuitete, varnosti in premišljenih odločitev, ki vodijo v dolgoročno stabilnost. Uživajta v sadovih svojega truda, zaslužila sta si jih.
