Sanje, ki nas prestrašijo, nam sporočajo to

Ste se že kdaj prebudili v paniki zaradi težkih prizorov? Izpadli zobje, lastna smrt ali poškodba - sanje nas lahko močno pretresejo. A kaj se skriva za neprijetnimi podobami? Sanje o izpadanju zob so neprijetne, a ne pomenijo nič usodnega. Povezujejo jih z občutkom, da izgubljamo nadzor. Morda nas stiska v službi, odnosi niso takšni, kot bi si želeli, stojimo pred pomembno odločitvijo. Zobje simbolizirajo moč in samozavest. Ko v sanjah odpadejo, to kaže na notranji nemir, strah pred spremembami ali skrb zaradi videza in staranja. Še bolj srhljive so sanje, v katerih umremo. Lahko pomenijo konec obdobja in začetek novega. Stara poglavja se zapirajo, pred nami so spremembe. Nova služba? Konec odnosa? Velik življenjski korak? Smrt v sanjah pogosto simbolizira preobrazbo.

Kaj pa sanje, v katerih se poškodujemo? Kažejo občutek ranljivosti ali strah, da bi nas nekaj v življenju 'zadelo'. Ne nujno fizično. Lahko gre za čustvene rane, pritisk okolice ali občutek, da nismo dovolj zaščiteni. Pogosto se pojavijo v obdobjih stresa, ko telo in um kažeta, da potrebujemo premor. Skupna točka sanj je notranja napetost. Gre za odsev občutkov, ki jih čez dan potiskamo na stran. Povečan stres, negotovost, življenjske spremembe ali težave v komunikaciji – vse to lahko ponoči udari na plan v dramatični obliki. Čeprav so takšne sanje lahko šokantne, niso napoved prihodnosti. So signal. Telo sporoča, da nekaj ni v ravnovesju. Toda ali ga bomo preslišali ali si bomo prisluhnili?