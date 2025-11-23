  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Sanje, skrivni zemljevid duše: delite jih vsako jutro

Spomin nanje je pozabljen ritual, ki nas poveže s tem, kar smo. Vsak trenutek je lahko del duhovne poti, če si dovolimo začutiti.
Vsako jutro s kom delimo svoje sanje. FOTO: Melpomenem/Getty Images
Vsako jutro s kom delimo svoje sanje. FOTO: Melpomenem/Getty Images
M. B. Z.
 23. 11. 2025 | 19:45
2:28
A+A-

V svetu, kjer smo vse bolj odrezani od narave, ritmov telesa in tihega glasu znotraj nas, se vrača starodavno spoznanje, da sanje niso naključje. V mnogih duhovnih tradicijah verjamejo, da so sanje most, po katerem se duša ponoči vrne k zavestnemu življenju – s sporočili, opozorili in drobnimi modrostmi. Ena najpreprostejših praks, ki jo omenjajo tudi stara ljudstva, je zelo preprosta: vsako jutro s kom delimo svoje sanje. Ne ker bi morali najti njihov logični pomen, ampak zato, da najdemo zdravilo. Vsaka sanjska podoba, vsak občutek in vsak zaplet naj bi nosil seme, ki nam pokaže, kaj želi duša, česa nas je strah in kje smo se oddaljili od svojega pravega dušnega toka. Ko sanje izrečemo, jih zasidramo v zavest – in zdravilna nit se lahko razplete, pravijo šamani.

Modre staroselske kulture so vedele, da je svet živ. Vse v njem je prepleteno, vse vibrira, vse nosi sporočilo. Gora, veter, voda, žival, človek – vse je del istega diha. Ko se zjutraj spomnimo sanj, naj bi se v resnici spomnili, da smo del te skrivne mreže. Da nismo zgolj opazovalci sveta, ampak njegovi soustvarjalci. Prav zato se številni sodobni duhovni učitelji vračajo k mističnemu odnosu do sveta. Če želimo razumeti življenje – ne le biološko, temveč tudi kvantno, energijsko, vibracijsko –, moramo spet odpreti vrata, ki smo jih na Zahodu skoraj pozabili: vrata srca. Tistega notranjega prostora, kjer logika utihne, intuicija pa spregovori. Pot srca ni poetična metafora. Je zdravilo. Ko vstopimo nanjo, si dovolimo biti ranljivi, iskreni, resnični. In šele takrat lahko zares slišimo, kaj nam življenje govori. Morda skozi sanje, nenavadne podobe, občutek, ki nas predrami.

Vsak trenutek je lahko del duhovne poti – če si dovolimo videti in začutiti. In mogoče je prav jutranji spomin na sanje tisti pozabljeni ritual, ki nas znova poveže s tem, kar smo.

