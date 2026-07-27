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Saturn je krenil retrogradno, tri znamenja čakajo največje življenjske lekcije

Obdobje bo po astroloških razlagah namenjeno osebni rasti, zaključevanju odprtih poglavij in sprejemanju odgovornejših odločitev.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blazenka Babic Getty Images/iStockphoto

Fotografija je simbolična. FOTO: Blazenka Babic Getty Images/iStockphoto

Nekateri bodo ugotovili, da je čas za spremembo dolgoročnih načrtov. FOTO: Stockbym Getty Images/istockphoto

Nekateri bodo ugotovili, da je čas za spremembo dolgoročnih načrtov. FOTO: Stockbym Getty Images/istockphoto

Raki bodo največ pozornosti namenili odnosom z ljudmi. FOTO: Buradaki Getty Images

Raki bodo največ pozornosti namenili odnosom z ljudmi. FOTO: Buradaki Getty Images

Kozorogi bi lahko ponovno ovrednotili svoje poklicne cilje. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto

Kozorogi bi lahko ponovno ovrednotili svoje poklicne cilje. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto

Fotografija je simbolična. FOTO: Blazenka Babic Getty Images/iStockphoto
Nekateri bodo ugotovili, da je čas za spremembo dolgoročnih načrtov. FOTO: Stockbym Getty Images/istockphoto
Raki bodo največ pozornosti namenili odnosom z ljudmi. FOTO: Buradaki Getty Images
Kozorogi bi lahko ponovno ovrednotili svoje poklicne cilje. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto
A. G.
 27. 7. 2026 | 06:00
3:13
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Astrološko obdobje prinaša premislek, odgovornost in zaključevanje odprtih poglavij. Astrologi menijo, da bodo njegovo delovanje najmočneje občutili ovni, raki in kozorogi. Retrogradni Saturn v astrologiji velja za obdobje, ko se zunanji napredek nekoliko upočasni, da bi naredili prostor za notranjo rast. Namesto hitrih rešitev in velikih preobratov naj bi bilo v ospredju razmišljanje o preteklih odločitvah, prevzemanje odgovornosti ter zaključevanje lekcij, ki smo jih predolgo odlagali.

Čeprav naj bi vpliv retrogradnega Saturna občutila vsa znamenja, astrologi opozarjajo, da bodo ovni, raki in kozorogi v prihodnjih mesecih pred posebnimi življenjskimi preizkušnjami.

Oven: čas za potrpežljivost

Nekateri bodo ugotovili, da je čas za spremembo dolgoročnih načrtov. FOTO: Stockbym Getty Images/istockphoto
Nekateri bodo ugotovili, da je čas za spremembo dolgoročnih načrtov. FOTO: Stockbym Getty Images/istockphoto

Ovni so znani po tem, da radi ukrepajo hitro in zaupajo svojemu instinktu. Retrogradni Saturn pa jih bo po astroloških razlagah prisilil v nekaj povsem drugega – potrpežljivost.

Na poslovnem in finančnem področju se lahko pojavijo okoliščine, ki bodo zahtevale temeljit premislek, preden bodo sprejeli pomembne odločitve. Nekateri bodo ugotovili, da je čas za spremembo dolgoročnih načrtov, drugi pa bodo morali dokončati obveznosti, ki so jih več mesecev odlagali.

Čeprav bo to sprva povzročilo nekaj frustracij, naj bi jih prav te izkušnje naredile odločnejše in samozavestnejše.

Rak: odnosi bodo v ospredju

Raki bodo največ pozornosti namenili odnosom z ljudmi. FOTO: Buradaki Getty Images
Raki bodo največ pozornosti namenili odnosom z ljudmi. FOTO: Buradaki Getty Images

Raki bodo največ pozornosti namenili odnosom z ljudmi, ki jim veliko pomenijo. Retrogradni Saturn jih lahko spodbudi, da postavijo jasnejše meje, razčistijo stare nesporazume ali končno zaprejo poglavja, ki jih že dolgo čustveno obremenjujejo.

Takšni pogovori ne bodo vedno lahki, vendar bi mnogim lahko prinesli veliko olajšanje ter občutek notranjega miru.

Kozorog: premislek o življenjskih prioritetah

Kozorogi bi lahko ponovno ovrednotili svoje poklicne cilje. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto
Kozorogi bi lahko ponovno ovrednotili svoje poklicne cilje. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto

Ker je Saturn vladajoči planet kozoroga, ima njegovo retrogradno gibanje za pripadnike tega znamenja po astroloških razlagah še posebej močan pomen.

Kozorogi bi lahko ponovno ovrednotili svoje poklicne cilje, način razporejanja časa in ravnovesje med delom ter zasebnim življenjem. Mnogi bodo spoznali, da poklicni uspeh izgubi del svoje vrednosti, če zaradi njega zanemarjajo zdravje ali ljudi, ki jim največ pomenijo.

Obdobje za iskren pogled vase

Astrologi poudarjajo, da retrogradni Saturn ni kazen, temveč priložnost za osebno rast in zorenje. Tisti, ki bodo pripravljeni priznati napake, prevzeti odgovornost ter narediti spremembe, ki jih že dolgo odlagajo, bi lahko iz tega obdobja izšli močnejši, samozavestnejši in pripravljeni na novo življenjsko poglavje.

Kot vedno velja poudariti, da so astrološke razlage predvsem oblika zabave in navdiha. Kljub temu pa mnogi prav v času retrogradnega Saturna občutijo potrebo, da se za trenutek ustavijo, razmislijo o svojem življenju in postavijo trdnejše temelje za prihodnost, poroča Index.hr.

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