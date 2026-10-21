Saturn nam ničesar ne odreče, a ne nagrajuje nas vedno takrat, ko si želimo

NJEGOV položaj v rojstni karti razkriva, na katerem področju se srečujemo z največjimi izzivi in kaj se moramo naučiti. Saturnove lekcije so lahko neprijetne, saj od nas zahtevajo, da se soočimo s svojimi strahovi, negotovostjo in starimi vzorci. Toda njihov namen ni kaznovanje, temveč osebna rast.

Če je v 1. hiši, se naučimo biti sami svoja opora. Namesto da bi iskali potrditev drugih, gradimo samozaupanje. Ko je v 2., se učimo, da naše vrednosti ne določajo denar, premoženje ali mnenja drugih. Saturn v 3. hiši pomeni, da premagujemo strah pred izražanjem svojih misli in se učimo zagovarjati svoje stališče kljub kritiki. S Saturnom v 4. hiši iščemo varnost v sebi. Namesto da bi občutek pripadnosti iskali pri drugih, se učimo ustvariti notranjo stabilnost. Če je v 5. hiši, spoznajmo, da si zaslužimo veselje, ustvarjalnost in ljubezen, tudi ko nas je strah razočaranja. Če je v 6., se učimo odgovorno soočati z vsakodnevnimi obveznostmi, namesto da bi jih odlagali ali se jim izogibali. S Saturnom v 7. se v partnerskih odnosih učimo postavljati meje, ohraniti svojo identiteto in razumeti, da ljubezen ne pomeni odpovedovanja sebi, če je v 8., sprejmimo, se učimo zaupanja, ranljivosti in sprejemanja sprememb, ki jih ne moremo preprečiti. V 9. hiši nas uči, kako po razočaranjih obnavljati zaupanje v življenje, svoja prepričanja in prihodnost, če je v 10. hiši, spoznamo, da uspeh zahteva potrpežljivost, vztrajnost in trdo delo, tudi ko rezultati niso takoj vidni. Saturn v 11. hiši pomeni, da se učimo, nekatera prijateljstva sčasoma izgubijo pomen. Ni nujno, da vsak človek ostane v našem življenju. Če je v 12., se učimo opuščati pretirano potrebo po nadzoru, sprejemati negotovost in zaupati življenju.

Saturn nas uči, da zamuda še ne pomeni zavrnitve. Morda ne dobimo vsega, ko si želimo, vendar lahko skozi potrpežljivost, vztrajnost in izkušnje razvijemo notranjo moč, ki nam je nihče ne more vzeti.