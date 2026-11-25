Saturn v astrologiji predstavlja odgovornost, omejitve, potrpežljivost in življenjske preizkušnje. Njegov položaj v rojstni karti kaže, na katerem področju se srečujemo z največjimi izzivi. Vsaka od dvanajstih astroloških hiš prinaša drugačne lekcije, skozi katere razvijamo notranjo moč in zrelost.

V 1. hiši nas Saturn uči samostojnosti in zaupanja vase. Postati moramo sami sebi opora, ne da bi se nenehno zanašali na druge. V 2. hiši gradimo občutek lastne vrednosti in spoznavamo, da nas ne določajo denar, uspeh ali priznanja okolice. S Saturnom v 3. hiši se učimo jasno izraziti svoje mnenje, tudi kadar nas je strah odzivov. V 4. hiši iščemo notranjo varnost in občutek doma, ki ga zunanje okoliščine ne morejo zlahka omajati.

Peta hiša nas postavlja pred izziv, da si dovolimo veselje, ustvarjalnost in ljubezen brez nenehnega strahu pred razočaranjem. V 6. hiši se učimo soočanja s težavami, namesto da bi pred njimi bežali. Saturn v 7. hiši prinaša pomembne lekcije o odnosih. Naučiti se moramo ljubiti, ne da bi pri tem izgubili sebe. V 8. hiši razvijamo zaupanje in sprejemamo dejstvo, da vsega v življenju ne moremo nadzorovati. V 9. hiši ponovno odkrivamo svoja prepričanja, vero in življenjski smisel. 10. hiša nas uči vztrajnosti pri ustvarjanju nečesa trajnega, tudi kadar je pot do uspeha zahtevna.

S Saturnom v 11. hiši spoznavamo, da niso vsa prijateljstva in poznanstva namenjena temu, da trajajo večno. V 12. hiši se učimo prepuščanja in sprejemanja okoliščin, na katere nimamo vpliva, ne da bi izgubili upanje. Saturnove lekcije niso vedno prijetne. Njihov skupni imenovalec je potrpežljivost: napredek morda ni hiter, vendar skozi preizkušnje postopoma gradimo trdnejše temelje svojega življenja.