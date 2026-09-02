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Saturn: učitelj meja, časa in zrelosti

Uči, da ne moremo vsega dobiti takoj, in nas sooča s strahovi in področji, kjer dvomimo o sebi.
Njegove lekcije niso kazen, čeprav jih lahko tako občutimo. FOTO: Fuse/Getty Images
Njegove lekcije niso kazen, čeprav jih lahko tako občutimo. FOTO: Fuse/Getty Images
M. B. Z.
 2. 9. 2026 | 16:17
1:23
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Saturn v astrologiji predstavlja meje, odgovornost, čas, disciplino in zorenje. Pogosto ga doživljamo kot planet omejitev, saj nas postavi pred situacije, v katerih ne moremo več bežati pred posledicami svojih odločitev. Tam, kjer se pojavi Saturn, moramo nekaj zgraditi počasi, potrpežljivo in z več truda. Prav zato nas lahko sprva frustrira, vendar nam sčasoma prinese trdnost.

Saturn nas uči, da ne moremo vsega dobiti takoj. Sooča nas s strahovi, občutkom nezadostnosti in področji, kjer dvomimo o sebi. Toda prav skozi te izkušnje razvijamo notranjo moč. Ko sprejmemo odgovornost zase, prenehamo čakati, da bodo drugi rešili naše težave.

Njegove lekcije niso kazen, čeprav jih lahko tako občutimo. Saturn nas spodbuja, da postavimo zdrave meje, vztrajamo in razlikujemo med tem, kar si samo želimo, in tem, za kar smo pripravljeni tudi nekaj narediti. Z leti lahko prav področje, kjer smo se nekoč počutili najbolj negotove, postane vir naše največje stabilnosti in modrosti.

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