Še ima moč: najsrečnejša znamenja med oktobrsko polno luno

Lovčeva polna luna v biku, ki je nastopila 26. oktobra, je odprla teme finančne varnosti, osebnih vrednot, ljubezni, zaupanja in uresničevanja neizpolnjenih načrtov. Čeprav je njen vrhunec že za nami, še vedno vpliva na dogajanje na Zemlji. Najbolj na tri astrološke znake, ki v tem obdobju zato veljajo za najsrečnejša.

Kozorog

Polna luna v biku kozorogom prinaša lepo obdobje, ki je idealno za ljubezen, ustvarjalnost in osebno zadovoljstvo. Številni pripadniki tega znamenja občutijo, da se jim vračata življenjska energija in samozavest. Dogajanje, ki je bilo v preteklem obdobju nekoliko v ozadju, je dobilo nov zagon in rojenim v tem znaku prinaša novo poslovno ponudbo, pomemben telefonski klic, priznanje ali pomembno srečanje. Samski kozorogi bodo očarali osebo, ki bo hitro prepoznala njihovo vrednost in odkrito pokazala zanimanje. Kozorogi, v tem obdobju lahko pričakujete ugodna poslovna pogajanja, obnovitev sodelovanja in možnost naložbe. Ponuja vam priložnost, da se vaš trud končno obrestuje ter talent dobi pozornost, ki si jo zasluži.

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Rak

To obdobje rakom na ljubezenskem področju odpira vrata do uspehov ter prinaša veselje in srečo prek prijateljstev, družabnih stikov in priložnosti za uresničitev nečesa, kar jim že dolgo veliko pomeni. Številnim pripadnikom tega znamenja vrača optimizem in zaupanje v načrte, ki so jim že dolgo namenjali pozornost in čas. Obeta se jim povabilo na dogodek, nepričakovano priporočilo, ponudba za novo sodelovanje ali novica, povezana s poslovnim projektom, ki jim bo polepšala dan in povrnila zanos.

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Rakom se ponuja tudi priložnost za dodaten zaslužek in boljše pogoje sodelovanja. Največ uspeha jim lahko prinesejo ustvarjalno delo, družbeni projekti, ljubezenski odnosi, delo z otroki in vse okoliščine, v katerih lahko pokažejo svojo spontanost in talent. Polna luna v biku skupaj z retrogradno Venero v tehtnici poudarja področje doma in družine. Odpira se tako priložnost za obnovitev pomembnega odnosa kot tudi za rešitev vprašanja, s katerim ste raki dolgo odlašali.

Devica

Za rojene v znamenju device polna luna v biku napoveduje hitrejši razvoj pomembnih dogodkov in jasnejši pogled v prihodnost. V ospredje prihajajo potovanja, izobraževanje, izpiti in komunikacija. Odločitve, ki jih boste sprejeli zdaj, vas lahko popeljejo prek dosedanjih meja. Lovčeva luna v biku devicam prinaša srečo prek novice, priložnosti ali srečanja, ki jim bo razširilo obzorja ter odprlo nove možnosti. Številni, rojeni v tem znaku, bodo prejeli priznanje za svoje znanje ali že dosežene rezultate. Prav ta uspeh jim odpira vrata do novega nivoja v poklicni karieri. Na ljubezenskem področju device pričakujte iskreno komunikacijo, bližino in odnos, v katerem se boste počutile varne, piše glossy.rs.