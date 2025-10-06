Se imate dovolj radi?

Saj niste tako slabi. Poglejte se v ogledalo. Ste čudež, na podlagi katerega prav vsak delček vas nenehno deluje. Zato nikar ne recite, da niste izjemni in čudoviti. Vsa nenaklonjenost drugih namreč v resnici temelji na nenaklonjenosti, ki jo imate do sebe vi sami. Tudi lepi, bogati in uspešni ljudje sicer čutijo bolečino in negotovost.

Zavedajte se, da sta vaš nasmeh ali entuziastična pomoč dragocena vsem. Neodobravanje in odpor do stvari pri sebi utemeljite in določite in vedite, da na splošno izvira iz vašega lastnega nezaupanja, ne iz nezaupanja drugih.

Morda pa ste se sprijaznili s tistim, kar mislite, da ste, a ne veste, ali ta podoba ustreza vašemu resničnemu jazu – zmotljivemu, krhkemu, negotovemu, umrljivemu moškemu ali ženski. Vaša oblastnost in agresivnost prej govorita v prid slabi samopodobi kot projekciji samozaupanja. Če vse to velja za vas, imate lahko vi težave pri presojanju svoje vrednosti. Če ste dovolj in zdravo samozavestni, se vam treba potrjevati – braniti svoje vrednosti. Vaša pozitivna samopodoba je zasnovana na realnosti, ne na projekciji. Videti je, da ste dobro počutite v svoji koži, kar je nalezljivo in se prenaša tudi na okolico.