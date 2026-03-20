Se strinjate: trije astrološki znaki, ki najraje čistijo in pospravljajo

Gospodinjska opravila so za mnoge nadležna obveznost, nekateri pa v čiščenju in pospravljanju prav uživajo, še več, to jih sprošča, kar zlasti velja za rojene v treh astroloških znakih, ki svoj dom radi ohranjajo čist in urejen, zato jim hišna opravila niso odveč in je krpa za prah skoraj vedno v njihovih rokah.

Tehtnica

Tehtnice so največji esteti med dvanajstimi astrološkimi znamenji, zato želijo tudi svoj dom ohranjati čist in urejen. Nered jih hitro spravi iz ravnotežja, kaos pa je nekaj, česar res ne prenesejo. Urejanje, organiziranje in pospravljanje jih pomirja in jim pogosto predstavlja prioriteto: raje bodo ostale doma in čistile, kot šle s prijatelji na pijačo. V neurejenem stanovanju se preprosto ne počutijo dobro. Srečne so, če vse na svojem mestu, so odgovorne, zato tistega, kar lahko naredijo danes, ne bodo odlašale na jutri, kar velja tudi za gospodinjska opravila.

Kozorog

Tako kot notranjost doma kozorogi tudi okolico dvorišče in vrt urejajo z velikim zanosom. Ob predolgem poležavanju postanejo nemirni, gospodinjska opravila pa so zanje odličen način za preganjanja dolgočasja, hkrati jih sproščajo. Brez težav se, ne le ob praznikih ali posebnih priložnostih, lotijo temeljitega čiščenja. Kozorogi pogosto organizirajo generalno čiščenje, čeprav morajo vse opraviti sami. Mnogi tudi v zrelih letih ostajajo dovolj vitalni za pospravljanje in čiščenje, s čimer ohranjajo tako fizično kot mentalno kondicijo. Gospodinjska opravila jim pomagajo zbistriti misli, nered pa hitro odpravijo.

Devica

Device so ambiciozne in pogosto tako zaposlene z delom, da so redko doma. A ker težijo k urejenosti, prosti čas rade izkoristijo za temeljito čiščenje in pospravljanje. Pri tem praktičnem zemeljskem znamenju je pomembno udobje, ne le zanje, temveč tudi za njihove goste. Želijo, da se vsakdo, ki vstopi v njihov dom, tam dobro počuti. Kadar organizirajo druženje ali zabavo, se zelo potrudijo, da vse poteka brezhibno: od natančnega načrtovanja do popolnoma pospravljenega prostora, piše zadovoljna.hr.