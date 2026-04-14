Sebi so največji sovražniki: astrološka znamenja, ki si grenijo življenje

Ni nenavadno, da včasih veliko razmišljamo o skrbeh, težavah in možnih slabih scenarijih. Vendar obstajajo ljudje, ki se zelo težko izvijejo iz tega začaranega kroga, zato vedno znova premlevajo iste misli in si s tem otežujejo vsakdan. Astrologi so izpostavili tri astrološka znamenja, ki so še posebej nagnjena k pretiranemu analiziranju. Namesto da bi se mirno lotila težav, se pogosto vrtijo okoli istih vprašanj, preveč skrbijo in težko najdejo notranji mir. Tukaj so ta znamenja:

Devica

Devica je, zlasti ko gre za delo in obveznosti, znana po perfekcionizmu in visokih merilih. Dokler ni vse narejeno natanko tako, kot si je zamislila, se težko sprosti. Težava nastane, ko od sebe pričakuje več, kot je realno mogoče. Zaradi tega se, tudi ko je delovni dan končan, le redko zares spočije. Namesto sproščanja se vrača k mislim o tem, kaj bi lahko naredila bolje ali drugače in kje še lahko kaj izboljša. Prav zato bi rojeni v tem znaku mortali dojeti, da ni nujno, da je vse vedno popolno.

FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Gettyimages

Kozorog

Kozorogu se zdi zelo pomembno, kakšen je videti v očeh drugih. To znamenje želi pustiti vtis stabilnosti, nadzora in uspeha, zato se pogosto preveč obremenjuje z mnenjem okolice. V želji, da bi ohranil dobro podobo o sebi in ustregel vsem, včasih pozabi, česa si v resnici želi. Ker skuša prepoznati in zadovoljiti pričakovanja drugih, hitro zapade v neskončno analiziranje svojih dejanj in vtisa, ki ga pušča.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Rak

Tudi rak, ko gre za skrbi, ne miruje. Ta čustveni in skrben znak je stalno usmerjen v blaginjo ljudi, ki jih ima rad, zato ob najmanjšem znaku, da nekaj ni v redu, težko ostane ravnodušen. Dovolj je že majhna sprememba razpoloženja bližnje osebe, da začne iskati razloge in si predstavljati možne težave. Ker ima močno domišljijo, pogosto naredi korak predaleč in v mislih tudi takrat, ko mu drugi zagotavljajo, da je vse v redu, ustvarja najbolj črne scenarije, razkriva T-portal.