Seksualna transmutacija nas nauči izpopolniti to

Seksualna transmutacija je praksa, ki nam pomaga, da preusmerimo seksualno energijo v močan vir za osebno rast, zdravljenje in manifestacijo. Z uporabo našega energijskega sistema, zlasti skozi poravnavo čaker, lahko to surovo energijo usmerimo, da si izboljšamo življenje na telesni in duhovni ravni. Prvi korak vključuje aktivacijo medeničnih mišic. Predstavljamo si, da poskušamo zadržati mehur, da se ne zgodi nesreča, preden pridemo do stranišča – prav ta gib je potreben. S krčenjem medeničnih mišic aktiviramo korensko čakro in zadržimo energijo. Ko jo zaklenemo, globoko vdihnemo, da ustvarimo prostor za naraščajočo energijo.

Med vdihom si predstavljamo, da energija ne more pobegniti iz korenske čakre, da nima kam iti, razen navzgor, proti spolni. To pomaga preusmeriti energijo v drugo čakro, ki je povezana z ustvarjalnostjo, seksualnostjo in čustvi. Ko izdihnemo, zategnemo področje spolne čakre, tako da osredotočimo pozornost na to območje. S tem zaklenemo energijo, ki se kopiči v njej. Večkrat ko zategnemo in sprostimo, močnejša postane energija, kar ustvari močan tok.

Ko je odprto, bomo začeli zaznavati barve in povečano zavedanje

Spet vdihnemo in usmerimo energijo proti solarnemu pleksusu. Ta čakra je povezana z osebno močjo in zaupanjem. Ko izdihnemo, zategnemo in zadržimo energijo v njej. Nato energijo premaknemo više, skozi srčno, grleno čakro, vse do češerike v možganih. To aktivira tretje oko, ki odpre intuitivne sposobnosti. Ko je odprto, bomo začeli zaznavati barve in povečano zavedanje. Ko energija doseže češeriko, uporabimo močno energijo, ki smo jo ustvarili, za vizualizacijo svojih želja in sanj. Predstavljamo si, kako uresničujemo cilje, manifestiramo življenje, ki si ga želimo, žanjemo rezultate svojega truda. Ko energija prosto teče skozi naše čakre, so naše namere povečane, kar pospeši proces manifestacije.