Za te tri znake kitajskega horoskopa bo september srečen mesec

September 2026 navdaja energija ognjenega konja in je obdobje razmisleka, prilagajanja ter krepitve položaja. Skupno sporočilo za vse je preprosto: sreča ne bo prišla sama od sebe. Priložnosti se bodo pojavile, vendar bodo največ pridobili tisti, ki jih bodo prepoznali in naredili konkreten korak, trije astrološki znaki pa bodo deležni posebne sreče.

Petelin: leto rojstva 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Petelini so znani po marljivosti in prav ta lastnost se jim bo septembra še posebej obrestovala. 8. in 20. september izstopata kot dneva, ko bi morali narediti konkreten korak proti zastavljenim ciljem. Takrat bo pravi čas, da pošljejo pomemben predlog, predstavijo idejo ali začnejo nekaj, kar načrtujejo že dlje časa. Dobre novice, informacije ali koristni napotki bodo najverjetnejši 4., 16. in 28. septembra, zato si te datume velja zapomniti. Zelena barva simbolizira njihovo rast, rumena moč, številka 6 pa velja za srečno številko petelina v tem mesecu.

FOTO: Adam Yee/Gettyimages

Kača: leto rojstva 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Kače septembra čaka kar pet posebej ugodnih datumov: 4., 8., 16., 20. in 28. september. Mesec se začenja nekoliko burno, vendar jim lahko prav dogodki na začetku meseca pomagajo razumeti, kaj si v resnici želijo, in sprejeti pomembne odločitve. Ko bo prvi jesenski mesec napredoval, se bodo stvari umirile. Kače bodo dobile priložnost spremeniti smer, začeti nekaj novega ali izboljšati tisto, kar že počnejo. 28. septembra, bodo še posebej opazni rezultati truda in rojeni v tem znaku bodo začutili, da se stvari končno premikajo v želeno smer.

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

Konj: leto rojstva 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Konjem september prinaša štiri pomembne dni, ki so lahko korak k večjemu uspehu in finančnemu napredku. Čeprav se običajno življenja lotevajo spontano, jim bo ta mesec nekoliko več strategije prineslo najboljše rezultate. Prvi teden jih opozarja, naj bodo bolj pozorni na dogajanje okoli sebe, saj jim lahko kateri od teh dni prinese pomembno spoznanje. Prelomnica prihaja okoli 13. septembra, ko bo nastopil čas, za prevzemanje pobude in usmerjanje dogodkov. Kasneje v mesecu lahko dobijo koristen nasvet, darilo ali idejo, ki jim bo pomagala uresničiti načrt. Okoli 25. septembra se bodo pokazali prvi jasni rezultati, 29. september pa obljublja potrditev, da se je trud konjev končno obrestoval, piše glossy.rs.