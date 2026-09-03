  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KITAJSKI HOROSKOP

Za te tri znake kitajskega horoskopa bo september srečen mesec

Prihajata denar in obilje, eno znamenje čaka kar pet srečnih dni.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Adam Yee/Gettyimages

FOTO: Adam Yee/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Adam Yee/Gettyimages
FOTO: Platoostudio/Gettyimages
FOTO: Atstock Productions/Gettyimages
M. Fl.
 3. 9. 2026 | 06:00
3:32
A+A-

September 2026 navdaja energija ognjenega konja in je obdobje razmisleka, prilagajanja ter krepitve položaja. Skupno sporočilo za vse je preprosto: sreča ne bo prišla sama od sebe. Priložnosti se bodo pojavile, vendar bodo največ pridobili tisti, ki jih bodo prepoznali in naredili konkreten korak, trije astrološki znaki pa bodo deležni posebne sreče.

Petelin: leto rojstva 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 

Petelini so znani po marljivosti in prav ta lastnost se jim bo septembra še posebej obrestovala. 8. in 20. september izstopata kot dneva, ko bi morali narediti konkreten korak proti zastavljenim ciljem. Takrat bo pravi čas, da pošljejo pomemben predlog, predstavijo idejo ali začnejo nekaj, kar načrtujejo že dlje časa. Dobre novice, informacije ali koristni napotki bodo najverjetnejši 4., 16. in 28. septembra, zato si te datume velja  zapomniti. Zelena barva simbolizira njihovo rast, rumena moč, številka 6 pa velja za srečno številko petelina v tem mesecu.

FOTO: Adam Yee/Gettyimages
FOTO: Adam Yee/Gettyimages

Kača: leto rojstva 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Kače septembra čaka kar pet posebej ugodnih datumov: 4., 8., 16., 20. in 28. september. Mesec se začenja nekoliko burno, vendar jim lahko prav dogodki na začetku meseca pomagajo razumeti, kaj si v resnici želijo, in sprejeti pomembne odločitve. Ko bo prvi jesenski mesec napredoval, se bodo stvari umirile. Kače bodo dobile priložnost spremeniti smer, začeti nekaj novega ali izboljšati tisto, kar že počnejo.  28. septembra, bodo še posebej opazni rezultati truda in rojeni v tem znaku bodo začutili, da se stvari končno premikajo v želeno smer.

FOTO: Platoostudio/Gettyimages
FOTO: Platoostudio/Gettyimages

Konj: leto rojstva 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Konjem september prinaša štiri pomembne dni, ki so lahko korak k večjemu uspehu in finančnemu napredku. Čeprav se običajno življenja lotevajo spontano, jim bo ta mesec nekoliko več strategije prineslo najboljše rezultate. Prvi teden jih opozarja, naj bodo bolj pozorni na dogajanje okoli sebe, saj jim lahko kateri od teh dni prinese pomembno spoznanje. Prelomnica prihaja okoli 13. septembra, ko bo nastopil čas, za prevzemanje pobude in usmerjanje dogodkov. Kasneje v mesecu lahko dobijo koristen nasvet, darilo ali idejo, ki jim bo pomagala uresničiti načrt. Okoli 25. septembra se bodo pokazali prvi jasni rezultati, 29. september pa obljublja potrditev, da se je trud konjev končno obrestoval, piše glossy.rs.

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages
FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Leto ognjenega konja: takšna je napoved za vaš znak

Komu leto ognjenega konja prinaša kaos v odnosih in komu poslovne priložnosti.
19. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Leto konja trem astrološkim znakom odpira vrata do slave in denarja

Leto ognjenega konja se bo začelo 17. februarja.
12. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Ognjeni konj je že izbral favorite: to so znaki, ki jih bo zasul s srečo

Kitajsko novo leto 2026 se bo začelo 17. februarja, nastopilo bo leto ognjenega konja.
3. 2. 2026 | 06:00

Več iz teme

astrološka znamenjakitajski horoskopdenarsrečapetelinkonjkača
ZADNJE NOVICE
08:41
Novice  |  Svet
CENE NEPREMIČNIN

Najdražji kvadrati so v Hongkongu, Ljubljana med cenovno ugodnejšimi

Cene stanovanj v evropskih mestnih središčih se med seboj močno razlikujejo. Med deseterico najdražjih mest sta le dve prestolnici največjih evropskih gospodarstev.
3. 9. 2026 | 08:41
08:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA PETKOVŠKOVEM NABREŽJU

V centru Ljubljane sedla na klop in ostala brez torbice

Policisti so tatu na podlagi opisa kmalu izsledili.
3. 9. 2026 | 08:29
08:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SOJENJE

Krvniku Charlieja Kirka grozi smrtna kazen

Tyler Robinson se sooča s sedmimi točkami obtožnice, med njimi je tudi očitek težkega umora.
3. 9. 2026 | 08:09
07:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODREJEN PRIPOR

Po pretepu v Kranju: 48-letnica osumljena poskusa umora

Ženski sta se sprli in stepli, nato je starejša mlajšo poškodovala z ostrim predmetom.
3. 9. 2026 | 07:58
07:50
Novice  |  Slovenija
SEJEM

Rokodelstvo na Visokem

S svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin se predstavljajo mojstri in mojstrice.
3. 9. 2026 | 07:50
07:38
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Primož Roglič mora ostati na kolesu

Zasavski orel je v dobrem položaju, pravi Primož Čerin. Nima smisla vnaprej govoriti, da Pogačar letos ne bo več dirkal.
3. 9. 2026 | 07:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki