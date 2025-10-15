Šesta hiša razkrije, kako delate, skrbite za zdravje in služite drugim

ASTRO

Tu se kaže naše vsakodnevno življenje, delo, odnos do njiju. Ta devičina hiša pokaže delovni značaj človeka.

Naše vsakodnevno življenje je zgrajeno iz neštetih drobnih, a nujno potrebnih opravil. Šesta hiša kaže celotno področje človekovih navad in njegovega odnosa do dela, odnos do sodelavcev in kakšni so ti. Z delom in vsakodnevnimi opravili je povezano tudi naše zdravje. S tem, da smo 'prizemljeni', spoštujemo obveznosti, opravljamo karmično funkcijo v svojem zemeljskem življenju. Prvi znak, da je nekaj z našim vsakodnevnim življenjem narobe, se pokaže s slabim počutjem. Po tradiciji spadajo v 6. hišo tudi male živali. Je Merkurjeva hiša, padajoča in spremenljiva. Tu najdemo vsakdanje delo, ...