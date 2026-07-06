Seznam manter za transcendentalno meditacijo: meditirajmo brez napora

Seznam manter za transcendentalno meditacijo je zasnovan tako, da nam pomaga ohranjati osredotočenost in hkrati sproščenost. Če si želimo meditirati brez napora, je to dober seznam, s katerim lahko začnemo. Običajno mantre za transcendentalno meditacijo dodeli certificirani učitelj, a znano je tudi, da se določeni zvoki dodeljujejo glede na starost, spol in podobno. Transcendentalne mantre za moške so ram, ing, aing, shiring, shiam, za ženske pa shiram, im, aim, shirim, shiama. Ta nabor besed izhaja iz sanskrta.

Za meditacijsko prakso lahko uporabite tudi katero koli od naslednjih: Aham Prema - Sem božanska ljubezen. Om Namah Shivaya - Pozdrav ugodnemu oziroma blagodejnemu. Sat Nam - Sem resnica. Uporablja se v kundalini jogi. Aum, Om, Ong in Haum so prvinske vibracije, povezane s stvarnikom.

Nebesedni zvoki za transcendentalno meditacijo so zvok tekoče reke, morja, slapu, ptičjega petja, pomirjujoča glasba brez besed, beli šum in meditacijska zvočna kopel s skledo.