Glavna težava teh astroloških znamenj je v tem, da se najprej burno odzovejo in šele nato razmislijo. Pri sprejemanju odločitev jih vodijo čustva, ne pa znanje in dejstva. Vsem, ki jih bo ta seznam razjezil, je lahko v tolažbo druga plat medalje: v astroloških krogih naj bi bila prav ta znamenja med tistimi, ki imajo v življenju največ sreče. In še: gre za astrološke stereotipe in zabavno razvrščanje, ne za znanstveno oceno inteligence, pomirja zena.rs.

Rak: absolutni prvak zaradi pretirane občutljivosti

Na neslavno prvo mesto se je uvrstil rak. Razlog za vodilni položaj so njegova izrazita preobčutljivost in nagnjenost k pretiranim odzivom, ki velikokrat niso ne logični ne premišljeni. Za rake zato velja, da se najprej odzovejo in šele nato razmislijo. Pomembne odločitve sprejemajo na podlagi čustev, ne pa na osnovi znanja in dejstev.

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Strelec: ne zna se postaviti zase

Drugo mesto zaseda strelec. Pripadniki tega znamenja pogosto veljajo za zaljubljene vase, izrazito neodločne in nagnjene k temu, da se sploh ne znajo postaviti zase. Zaradi takšnega vedenja lahko v očeh drugih delujejo manj inteligentno, čeprav naj bi v resnici prav oni najbolje videli širšo sliko.

Oven: največja uganka zodiaka

Na tretjem mestu so ovni, največja uganka tega seznama. Po eni strani so izjemno inteligentni, po drugi pa sposobni neverjetnih neumnosti. Delujejo nedolžno in se marsikomu zdijo zabavni, saj stvari preprosto ne znajo vedno jemati resno. Njihova največja šibkost je pomanjkanje čustvene inteligence, ki je nujna za razumevanje drugih.

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Tehtnica: predaleč pri manipulaciji

Naslednje na seznamu so tehtnice, ki na prvi pogled dajejo vtis inteligentnih oseb, vendar svojo bistrost pogosto uporabljajo za manipuliranje z okolico. V nasprotju z ovni tehtnice odlično prepoznavajo in razumejo čustva drugih. Toda, ker obožujejo in za vsako ceno želijo doseči popolnost, so pripravljene storiti marsikaj nepremišljenega.

Lev: egocentrik, željan občudovanja

Peto mesto pripada levom, ki so nagnjeni k pretiravanju in izrazito egocentrični. Njihova želja, da bi jih drugi imeli radi in jih občudovali, je tako velika, da se želijo izkazati prav na vseh področjih, tudi tam, kjer sploh niso dobri. Prav ta nepremišljena pripravljenost na marsikatero neumnost jim zagotavlja visoko mesto na seznamu.

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Bik: ne prenese besede ne

Zadnje mesto pripada bikom, ki so dokaj zaljubljeni vase in včasih tudi nekoliko nerazsodni. Njihova največja težava je v tem, da ne znajo sprejeti zavrnitve na zrel in premišljen način. Kadar stvari ne potekajo tako, kot so si zamislili, se odzovejo burno in pretirano. Takrat postanejo zmedeni in izgubijo občutek za pravo smer, kar nikakor ne pripomore k temu, da bi jih okolica dojemala kot modre in inteligentne osebe.