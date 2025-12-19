  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Simboli za zaščito: dokaz, kako močno zna um ustvariti občutek varnosti in fokusa

Sveta geometrija pravi, da naj bi imele določene oblike posebno moč že same po sebi. Ko ga izberemo, ga narišemo na papir in si čim bolj živo prikličemo občutek varnosti.
Ko nosimo hamso ali jo imamo v prostoru, nas spomni, da ni treba vsega vsrkati vase. FOTO: Nobtis/Getty Images
Ko nosimo hamso ali jo imamo v prostoru, nas spomni, da ni treba vsega vsrkati vase. FOTO: Nobtis/Getty Images
M. B. Z.
 19. 12. 2025 | 16:42
3:48
A+A-

Simbol je za nas kot stikalo: v trenutku nam pomaga nastaviti jasno namero in zarezati mejo med tem, kar je naše, in tem, česar nočemo nositi. Uporabimo jih lahko na nakitu, na vratih … Večina nas je že kdaj nosila talisman za srečo, spravila v denarnico listek z začetnicami ljubljene osebe ali imela pri sebi predmet, ki nam daje občutek varnosti. Ne, ker bi bil predmet magičen, ampak ker mu damo pomen. Teorija energije pravi, da svet prežema energija, simboli pa so nabiti s stoletji uporabe za zaščito, zato močneje nosijo svojo kvaliteto. Sveta geometrija pravi, da naj bi določene oblike imele posebno moč že same po sebi. Krog, trikotnik, zvezda – kot da vesolje govori z geometrijo. Lahko pa simbol deluje, predvsem ker mu verjamemo. Kot placebo, ki ni prevara, ampak dokaz, kako močno zna um ustvariti občutek varnosti, fokusa in notranje moči.

Ko narišemo pentagram, imamo občutek, kot da okoli sebe zapremo prostor. Pet krakov nas spomni na elemente (zemlja, voda, zrak, ogenj) in peti je duh. Krog pa kaže: »Tukaj je meja.« Včasih ga lahko samo vizualiziramo pred spanjem kot svetleč ščit, ki nas ne duši, ampak drži skupaj. Hamsa – odprta dlan z očesom, je znana zaščita. Dlan sporoča: stop. Oko v sredini deluje kot budni stražar. Ko jo nosimo ali jo imamo v prostoru, nas spomni, da ni treba vsega vsrkati vase. Da se lahko zaščitimo pred zlim očesom – zavistjo, težkimi pogledi, slabimi namerami. Pa tudi pred dnevi, ko se prehitro pustimo potegniti v tuje drame. Trikvetra (keltski trojni vozel) je simbol povezanosti – sporoča, da se ne razsujemo, ko nas življenje vleče na tri konce. V njem je nekaj mirnega, večnega. Kot opomnik, da se stvari vračajo v krogih: konec ni vedno konec, včasih je samo prehod.

Keltski trojni vozel je simbol povezanosti – sporoča, da se ne razsujemo, ko nas življenje vleče na tri konce. FOTO: Oleksandr Hurtovyi/Getty Images
Keltski trojni vozel je simbol povezanosti – sporoča, da se ne razsujemo, ko nas življenje vleče na tri konce. FOTO: Oleksandr Hurtovyi/Getty Images

Ko pogledamo Horusovo oko, imamo občutek, da nas nekaj pazi.

Moč simbola lahko povečamo

Heksagram (šesterokraka zvezda) predstavlja nebo in zemljo. Nas in svet. Naše želje in realnost. Ko smo raztreseni, nam pomaga najti ravnotežje. Ne kot čudež, ampak kot znak, da zaščita ni vedno boj. Včasih je skladnost. Ko smo postavljeni, imamo manj lukenj v avri, skozi katere pridejo tuje energije. Marsov znak (krog s puščico) nam prišepne: postavimo meje, bodimo odločni, nehajmo se opravičevati za svoj prostor. Postavimo zaščito skozi notranjo moč. Ko pogledamo Horusovo oko, imamo občutek, da nas nekaj pazi – in hkrati zdravi. V osnovi simbolizira zaščito, zdravje, obnovo. Na nas deluje še posebno, ko smo izžeti in potrebujemo občutek, da se lahko sestavimo nazaj. Da ni vse izgubljeno, tudi če smo utrujeni. Moč simbola lahko povečamo z namero. Ko ga izberemo, ga narišemo na papir ali ga vzamemo v roke, zapremo oči in si čim bolj živo prikličemo občutek varnosti, potem si predstavljamo, da ta občutek steče v simbol, kot da ga napolnimo, in ga nesemo s sabo ali ga skrijemo na mesto, kjer ga pogosto vidimo. Vsakič, ko ga ujamemo s pogledom, podoživimo isti občutek varnosti.

Več iz teme

duhovna modrostsimbolzaščita
ZADNJE NOVICE
17:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITELJICA CESTNOPROMETNIH PREDPISOV

Hitri test v večernih urah pokazal pozitiven rezultat na kokain, voznico čaka tole

Zoper voznico bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, kjer jo čaka srečanje s sodnikom.
19. 12. 2025 | 17:22
17:03
Novice  |  Svet
LEGIONELA

Že tretji primer nevarne bakterije v prestolnici? V domu starejših omejili vodo iz pipe, uradnih pojasnil še ni

Če jo odkrijejo pravočasno, jo zdravniki uspešno zdravijo z antibiotiki.
19. 12. 2025 | 17:03
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: pazite na zdravje, je več prehladnih in viroznih obolenj (Suzy)

Sam božični dan bo veliko prijetnejši, zato načrtujte praznovanje raje takrat.
19. 12. 2025 | 17:00
16:42
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Simboli za zaščito: dokaz, kako močno zna um ustvariti občutek varnosti in fokusa

Sveta geometrija pravi, da naj bi imele določene oblike posebno moč že same po sebi. Ko ga izberemo, ga narišemo na papir in si čim bolj živo prikličemo občutek varnosti.
19. 12. 2025 | 16:42
16:30
Novice  |  Nedeljske novice
ŠTAJERSKO ČIVKANJE

Vrabci vabijo na veselico s to pesmijo (VIDEO)

Blaž Verboten, Žan Pirnat in Blaž Jamnikar Pukl predstavljajo novo zgodbo. Vaški ples poslušalce popelje naravnost v srce pristnih zabav na podeželju.
19. 12. 2025 | 16:30
16:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
NE NASEDAJTE NEZNANIM KLICATELJEM!

Na Goriškem zaupal neznanemu klicatelju in ostal brez štiri tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Ajdovščina preiskujejo dve spletni goljufiji.
19. 12. 2025 | 16:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki