Simboli za zaščito: dokaz, kako močno zna um ustvariti občutek varnosti in fokusa

Simbol je za nas kot stikalo: v trenutku nam pomaga nastaviti jasno namero in zarezati mejo med tem, kar je naše, in tem, česar nočemo nositi. Uporabimo jih lahko na nakitu, na vratih … Večina nas je že kdaj nosila talisman za srečo, spravila v denarnico listek z začetnicami ljubljene osebe ali imela pri sebi predmet, ki nam daje občutek varnosti. Ne, ker bi bil predmet magičen, ampak ker mu damo pomen. Teorija energije pravi, da svet prežema energija, simboli pa so nabiti s stoletji uporabe za zaščito, zato močneje nosijo svojo kvaliteto. Sveta geometrija pravi, da naj bi določene oblike imele posebno moč že same po sebi. Krog, trikotnik, zvezda – kot da vesolje govori z geometrijo. Lahko pa simbol deluje, predvsem ker mu verjamemo. Kot placebo, ki ni prevara, ampak dokaz, kako močno zna um ustvariti občutek varnosti, fokusa in notranje moči.

Ko narišemo pentagram, imamo občutek, kot da okoli sebe zapremo prostor. Pet krakov nas spomni na elemente (zemlja, voda, zrak, ogenj) in peti je duh. Krog pa kaže: »Tukaj je meja.« Včasih ga lahko samo vizualiziramo pred spanjem kot svetleč ščit, ki nas ne duši, ampak drži skupaj. Hamsa – odprta dlan z očesom, je znana zaščita. Dlan sporoča: stop. Oko v sredini deluje kot budni stražar. Ko jo nosimo ali jo imamo v prostoru, nas spomni, da ni treba vsega vsrkati vase. Da se lahko zaščitimo pred zlim očesom – zavistjo, težkimi pogledi, slabimi namerami. Pa tudi pred dnevi, ko se prehitro pustimo potegniti v tuje drame. Trikvetra (keltski trojni vozel) je simbol povezanosti – sporoča, da se ne razsujemo, ko nas življenje vleče na tri konce. V njem je nekaj mirnega, večnega. Kot opomnik, da se stvari vračajo v krogih: konec ni vedno konec, včasih je samo prehod.

Keltski trojni vozel je simbol povezanosti – sporoča, da se ne razsujemo, ko nas življenje vleče na tri konce. FOTO: Oleksandr Hurtovyi/Getty Images

Ko pogledamo Horusovo oko, imamo občutek, da nas nekaj pazi.

Moč simbola lahko povečamo

Heksagram (šesterokraka zvezda) predstavlja nebo in zemljo. Nas in svet. Naše želje in realnost. Ko smo raztreseni, nam pomaga najti ravnotežje. Ne kot čudež, ampak kot znak, da zaščita ni vedno boj. Včasih je skladnost. Ko smo postavljeni, imamo manj lukenj v avri, skozi katere pridejo tuje energije. Marsov znak (krog s puščico) nam prišepne: postavimo meje, bodimo odločni, nehajmo se opravičevati za svoj prostor. Postavimo zaščito skozi notranjo moč. Ko pogledamo Horusovo oko, imamo občutek, da nas nekaj pazi – in hkrati zdravi. V osnovi simbolizira zaščito, zdravje, obnovo. Na nas deluje še posebno, ko smo izžeti in potrebujemo občutek, da se lahko sestavimo nazaj. Da ni vse izgubljeno, tudi če smo utrujeni. Moč simbola lahko povečamo z namero. Ko ga izberemo, ga narišemo na papir ali ga vzamemo v roke, zapremo oči in si čim bolj živo prikličemo občutek varnosti, potem si predstavljamo, da ta občutek steče v simbol, kot da ga napolnimo, in ga nesemo s sabo ali ga skrijemo na mesto, kjer ga pogosto vidimo. Vsakič, ko ga ujamemo s pogledom, podoživimo isti občutek varnosti.