Sinhronost, naključje ali sporočilo?

Pomislimo na človeka, ki ga nismo videli več let, in nekaj minut pozneje nas pokliče. Razmišljamo o določeni spremembi, nato pa večkrat naletimo na isto besedo, simbol ali temo. Takšne dogodke pogosto opisujemo kot sinhronosti.

Pojem je močno povezan s Carlom Gustavom Jungom, ki ga je uporabljal za pomenljiva naključja, pri katerih dogodka nista nujno vzročno povezana, vendar za človeka nosita poseben pomen.

Ezoterični pogledi jih pogosto razumejo kot znamenja ali usmeritve. Psihološko pa lahko pomen nastane tudi zato, ker je naša pozornost trenutno posebno občutljiva za določeno temo. Oboje nam lahko ponudi zanimivo vprašanje. Namesto da takoj odločimo, da nam vesolje nekaj zapoveduje, se lahko vprašamo: Zakaj nas je prav to naključje tako nagovorilo? Morda nam ne napoveduje prihodnosti. Lahko pa nam pokaže, kaj je v tem trenutku pomembno v našem notranjem svetu.