Skrivnost za več energije: starodavna tehnika, ki jo poznajo že stoletja

Taoisti poznajo usmerjene vaje, s katerimi naj bi v telo dovajali energijo iz različnih smeri neba. Vsaka ima svoj pomen, zato se pred začetkom umirimo in s kompasom preverimo, kje so posamezne smeri.

Pri tej vaji se z obrazom obrnemo proti SZ. Stojimo pokončno, noge razširimo v širini ramen, stopala naj bodo stabilna. Nožne prste rahlo pokrčimo navznoter. Tak položaj pomaga pri ravnotežju in naj bi zmanjšal pritisk na živčne končiče v petah. Nato si predstavljamo, da pred nami ležijo srednje težke uteži. Ne naprezamo se preveč in ne delamo sunkovitih gibov. Vaja temelji na zbranosti, domišljiji in občutku, kot da uteži res dvigujemo.

Noge ostanejo iztegnjene. Počasi se sklonimo, kot bi prijeli uteži, nato jih v mislih dvignemo do pasu. Od tam jih počasi dvignemo nad glavo, kolikor visoko lahko, ne da bi napeli telo. Dih naj ostane miren in enakomeren. Gibanje si predstavljamo čim bolj živo. Čutimo težo uteži, moč v rokah, stabilnost v nogah in raztezanje telesa navzgor. Tako naj bi se telo odzvalo ne le na gib, ampak tudi na miselno podobo, saj taoistična praksa domišljijo razume kot del energijskega delovanja. Vajo ponovimo tolikokrat, kot nam ustreza. Po izročilu krepi telesno moč, spodbuja občutek stabilnosti, koristi pljučem ter debelemu črevesu. Izvajamo jo umirjeno, z občutkom, da moč prihaja iz telesa in smeri, v katero smo obrnjeni.