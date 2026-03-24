DUHOVNA MODROST

To so skrivnosti zavesti, ki spreminjajo svet, razkriva jih ta znani guru

Vesolje ne razume besed, ampak občutke. Ni več dovolj, da nekaj mislimo, to moramo tudi čutiti.
Povezuje znanost in duhovna spoznanja. FOTO: Facebook
M. B. Z.
 24. 3. 2026 | 17:15
Sodobni duhovni učitelji povezujejo znanost, starodavno modrost in osebno izkušnjo. Med njimi je Gregg Braden, ki trdi, da lahko s spremembo notranjega sveta preoblikujemo zunanjo resničnost. Njegova pot se je začela v svetu znanosti in tehnologije – delal je kot inženir in računalniški strokovnjak v času velikih tehnoloških premikov. A stik z napredkom ga je pripeljal do vprašanj, na katera tehnologija ni znala odgovoriti: Zakaj obstajamo? Kako deluje zavest? Ali je mogoče, da smo kot ljudje povezani globlje, kot si upamo priznati? Na stičišču znanstvene logike in duhovne radovednosti Braden odkriva zanimiva spoznanja, med drugim, da svet ni tak, kot se zdi. Svet okoli nas ni trdna, nespremenljiva realnost. Je odziven, živ in nanj lahko vplivamo, kajti v njem nismo le opazovalci, ampak soustvarjalci. Govori o polju, nevidni mreži, ki povezuje vse – ljudi, naravo, vesolje. V njem naj bi bile shranjene informacije, čustva, namere. In sprašuje se, ali lahko s svojimi mislimi in občutki vplivamo nanj.

Ko govorimo o zavesti, pogosto pomislimo na možgane. A Braden nas obrne v drugo smer – k srcu, ki je po njegovem učenju center zaznavanja, občutkov in inteligence. Govori o koherenci srca, stanju, ko so naše misli, čustva in telo usklajeni, kar občutimo kot notranji mir, jasnost, trenutek, ko vemo, da smo na pravi poti. Prav v tem stanju naj bi bili najmočnejši in takrat naj bi naše namere dobile največjo moč. Takrat naj bi vplivali na svet okoli sebe. Ni več dovolj, da nekaj mislimo. To moramo tudi čutiti. Ena bolj udarnih idej, ki jih Braden ponuja, je, da vesolje ne razume besed, ampak občutke. Lahko ponavljamo želje, cilje, afirmacije, a če jih ne podpiramo z občutkom, ne dosežemo ničesar. V polje lahko pošiljamo strah, dvom, jezo ali ljubezen, hvaležnost, zaupanje, zato pazimo na to, kaj izbiramo.

Naša čustva niso naključna

Braden se pogosto vrača k starodavnim civilizacijam, da bi pokazal, da so razumele nekaj, kar smo izgubili. Stari Egipčani, Maji, tibetanski menihi naj bi poznali povezavo med zavestjo in realnostjo, notranjim stanjem in zunanjim svetom. Mi prisegamo na tehnologijo, oni so na zavest. Eden najbolj provokativnih delov njegovega učenja se dotika kriz. Naravne nesreče, družbeni pretresi, osebne stiske so po njegovem mnenju klic k spremembi. Mi krizo doživljamo kot konec, on jo vidi kot prehod, ko stari vzorci razpadejo in se odpre prostor za nekaj novega, čeprav je to pogosto boleče.

Svetuje, naj začnemo duhovni razvoj pri preprostih stvareh: z zavedanjem svojih misli, opazovanjem čustev, iskrenostjo do sebe. Ko občutimo strah, ga ne potlačimo. Hvaležnost poglobimo. Gradimo notranjo koherenco. Prav tu se skriva naša moč. Pomembnejši smo namreč, kot mislimo. Naše misli niso nepomembne. Naša čustva niso naključna. Svet ni ločen od nas. Toda če smo soustvarjalci sveta, ne moremo več bežati od odgovornosti. Zato je vprašanje, kaj bomo naredili z močjo, ki jo imamo.

Več iz teme

Gregg Bradenčustvaknjigaljubezenživljenjeodnosiduhovni nasvet
17:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Nekdanjo ministrico Andrejo Katič zbil na prehodu za pešce: »Gospa, saj sem vam zvonil že pred križiščem«

V Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena nekdanja ministrica Andreja Katič. Po njenih besedah jo je na prehodu za pešce zbil voznik električnega skiroja.
24. 3. 2026 | 17:22
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

To so skrivnosti zavesti, ki spreminjajo svet, razkriva jih ta znani guru

Vesolje ne razume besed, ampak občutke. Ni več dovolj, da nekaj mislimo, to moramo tudi čutiti.
24. 3. 2026 | 17:15
17:15
Novice  |  Slovenija
GNEČA NA BENCINSKIH ČRPALKAH

Žan udaril po Slovencih: »Meni je vseeno, ali je bencin evro štirideset ali dva evra pa pol« (VIDEO)

Medtem ko se na slovenskih črpalkah ob napovedih podražitev vijejo dolge kolone, je opozoril na nesorazmerje med čakanjem in dejanskim prihrankom.
24. 3. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Spomladi naredimo največ napak

Hitenje, slaba oprema, preveč asfalta in premalo počitka
Janez Kušar24. 3. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
MODROST

Sprostite … Negativne vzorce (Suzy)

Opazujte, kako odprtost nadomešča navlako v vašem življenju – in to zapišite, predlaga ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce.
24. 3. 2026 | 17:00
16:54
Novice  |  Svet
V BELGIJI

Kaos v srcu Evrope: na ulici vojska, prebivalci v strahu (FOTO)

Belgijske oblasti so se za napotitev vojske v večja mesta odločili po več antisemitskih napadih v regiji.
24. 3. 2026 | 16:54

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Večina Slovencev tega ne ve: koliko beljakovin res potrebujemo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
