Skrivnostna češerika: majhna žleza, ki jo duhovni ljudje jemljejo resno

ČEŠERIKA je drobna žleza globoko v naših možganih, a okrog nje se že stoletja plete skoraj mistična zgodba. Medicina jo pozna predvsem kot žlezo, ki izloča melatonin, hormon, povezan s spanjem, temo in našim notranjim ritmom. Duhovni ljudje pa v njej pogosto vidimo še nekaj več: tihi simbol notranjega pogleda, intuicije in stika s sabo.

Zakaj nas tako privlači? Ker nas spomni, da nismo samo telo, urniki in vsakdanji hrup. Ko se umirimo, ugasnemo zaslone, zadihamo in se zazremo vase, se v nas lahko prebudi občutek jasnosti. Ne čudež čez noč. Ne magija na ukaz, ampak nežen premik: manj kaosa, več miru.

Češerika ni gumb za razsvetljenje. A lahko postane opomnik, da duhovni razvoj potrebuje tišino, spanje, temo, zbranost in iskren pogled vase. Ko živimo razpršeno, utrujeno in ves čas priklopljeno na zunanji svet, težko slišimo svojo notranjo resnico.

Zato jo spoštujemo kot simbol. Ohranjajmo mir, red, meditacijo, molitev, naravo in si zagotovimo dovolj počitka. Morda prav tam, v tej tihi disciplini, začutimo, da se duhovna pot ne začne nekje daleč, ampak v nas.