Skrivnostne keltske svečenice

Nekoč so ljudje živeli v tesni povezanosti z naravo, opazovali gibanje zvezd, častili drevesa in verjeli, da se božansko skriva v vsakem delu stvarstva. V keltskem svetu so pomembno duhovno vlogo opravljali druidi, a manj znano je, da izročila omenjajo tudi ženske, druidinje, ki so jim pripisovali podobno znanje in sposobnosti.

Svečenice, prerokinje in zdravilke so skrbele za povezanost človeka z naravo. Pripisujejo jim poznavanje rastlin, obredov, naravnih ciklov in duhovnih zakonitosti. Verjele naj bi v svetost zemlje, spoštovale menjavanje letnih časov ter opravljale obrede, povezane z življenjem, smrtjo in ponovnim rojstvom. Njihovo poslanstvo naj ne bi bilo zgolj duhovno, temveč tudi družbeno, saj naj bi pomagale ohranjati ravnovesje v skupnosti.

V antičnih zapisih najdemo omembe žensk, povezanih z vedeževanjem in verskimi obredi. Rimski zgodovinar Tacit je opisal ženske, ki so z baklami spremljale branilce otoka Mona, današnjega Angleseyja, kjer so se Rimljani spopadli z druidi. Takšna pričevanja kažejo, da so imele ženske pomembno mesto v duhovnem življenju. Srečamo tudi zgodbe o ženskah, ki so poznale prerokovanje, magijo in skrivnosti narave.

Čeprav njihovega življenja ne moremo rekonstruirati, so druidinje postale pomemben simbol sodobne ženske duhovnosti. V njih lahko prepoznamo spoštovanje narave, intuicije, modrosti in notranje moči. Če želimo obuditi del te simbolike, se lahko posvetimo opazovanju letnih časov, spoznavanju rastlin, meditaciji ali obredom hvaležnosti. Lahko se spomnimo prednic in razmislimo, kakšno znanje, življenjske izkušnje ter vrednote so nam zapustile. Ob tem se zavemo, kako pomembno mesto imajo v našem življenju narava, izročilo in modrost preteklih generacij.