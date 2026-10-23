Skrivnostni kristal selenit: simbol čistosti, umirjenosti in duhovne jasnosti

Med kristali, ki jim pripisujemo posebne energijske lastnosti, ima selenit prav posebno mesto. Nežni, svetlikajoči se kamen spominja na mesečino, v svetu kristaloterapije pa velja za simbol čistosti, umirjenosti in duhovne jasnosti. Selenit je oblika minerala sadre, najpogosteje bele ali prosojne barve. Po ezoteričnem izročilu naj bi nam pomagal umiriti misli, okrepiti intuicijo in se osvoboditi negativne energije. Povezujejo ga predvsem s kronsko čakro in tretjim očesom, zato ga pogosto uporabljamo pri meditaciji in sproščanju.

Selenit lahko postavimo v spalnico, dnevno sobo ali na delovno mizo, saj pripomore k prijetnejšemu vzdušju in energijskemu čiščenju prostora. Poseben sloves ima tudi zato, ker naj bi čistil druge kristale. Te lahko za nekaj ur položimo na selenitovo ploščo ali v posodico iz tega minerala. Med meditacijo ga lahko držimo v dlaneh in se osredotočimo na dihanje. Ob polni luni ga lahko položimo na okensko polico, saj ga tradicija povezuje z lunino energijo.

Pri uporabi pa moramo biti previdni. Selenit je zelo mehak mineral, občutljiv za praske in vodo, zato ga ne namakamo ali čistimo pod tekočo vodo.