Slavni vedeževalec razkril znake, ki kažejo, da angel varuh skuša priti v stik z vami (VIDEO)

Matt Fraser, ki o sebi rad pravi, da je vodilni ameriški vedeževalec in medij, sicer znan tudi kot zvezdnik uspešne televizijske serije Meet the Frasers ter avtor več knjig, med katerimi je tudi knjižna uspešnica »When Heaven Calls«, je nedavno pisal o tem kako vedeti, ali vas poskuša kontaktirati vaš angel varuh in v sedmih točkah predstavil njihove domnevne načine delovanja.

Sedem nadangelov Nadangeli so skupina angelov, ki nadzoruje angele varuhe, saj so večji in mogočnejši od njih, so izjemno ljubeči in ljubeznivi, prav tako jih je skorajda neskončno. Če jih pokličemo, z veseljem priskočijo na pomoč, in ker je njihova energija mogočna, lahko hitro uredijo stvari, za katere bi sami potrebovali več časa ali nam morda celo ne bi uspelo. Katoličani naj poznali sedem nadangelov, od katerih so prvi trije najmočnejši: Gabriel, Mihael, Rafael, Apokrifni, od Cerkve nepriznani spisi pa navajajo imena še štirih nadangelov: Uriel, Barahiel/Maltiel, Jehudiel in Sahiel. V pravoslavju naj bi bilo prav tako sedem nadangelov: Mihael, angel zmage in sodbe, Gabriel, oznanjevalec božjih skrivnosti, Rafael, tolažnik žalostnih in zdravilec bolnih, Uril, razsvetljevalec nevernih, Selafiel, angel molitve, Jehudiel, ki skrbi za nebeško plačilo vernikov, in Varahil, ki prinaša ljudem božji blagoslov.

Če ste se kdaj vprašali, ali obstaja kakšno nebeško bitje, ki bedi nad vami, preverite, na kaj bi morali biti v prihodnje pozorni.

1. Nenehno videvate »nebeška števila«

To je eden najpogostejših načinov, kako angeli komunicirajo, imenujemo jih nebeška števila: gre za ponavljajoče se nize, kot so 111, 444, 777 ali 1212, ki vas spremljajo povsod. Se vam je že kdaj zgodilo kaj podobnega? Da se brez razloga zbudite ob 4.44 zjutraj in vas kasneje tisti dan kava stane 4,44 evra? In da nato morda, ko pogledate na uro, ugotovite, da je natanko 16.44? To ni naključje. Vaš angel varuh vam pošilja neposredno sporočilo: Tukaj sem. Bodi pozoren. Na pravi poti si. Vsak niz števil ima svoj pomen, najpomembnejše pa je razumeti, da so ta števila način, kako vaš angel prebija tančico in vam daje vedeti, da je prisoten.

2. Občutite nenaden, nepojasnjen mir

To je eden najglobljih znakov, pogosto se pojavi v naših najtemnejših trenutkih. Fraser trdi, da je poznal žensko, ki je nenadoma izgubila moža. Povedala mi je, da je med pogrebom, ko so vsi okoli nje jokali, nenadoma začutila toplino in umirjenost, ki sta jo objeli, kot bi jo nekdo objemal. Ni si znala razložiti, kaj se dogaja. Po vseh merilih bi se morala sesuti. A v tistem trenutku je občutila popoln mir. To je bil njen angel varuh, ki je priskočil, da bi ji pomagal skozi težke trenutke.

Beseda angel izvira iz stare grščine (aggelos) in pomeni sel, zato jim pravimo tudi božji služabniki. Tukaj so zato, da nas opozarjajo, varujejo, nam pomagajo in izvršujejo božjo voljo.

Če ste kdaj doživeli trenutek nepojasnjene umirjenosti, ko je vse v vašem življenju kazalo na nasprotno, je šlo za angelsko prisotnost. Ne prezrite tega. Ta mir je resničen in je dar.

3. Občutite toploto ali mravljince

Angeli pogosto sporočajo svojo prisotnost prek telesnih občutkov. Mnogi ljudje opisujejo občutek nenadne topline, kot bi jih nekdo ogrnil z odejo, ali mravljince na koži, zlasti na zatilju ali rokah. To ni nekaj, česar bi se morali bati. Pravzaprav je izjemno tolažilno, ko doumete, kaj to pomeni. Vaš angel dobesedno izteguje roko in se vas dotika, da bi vam dal vedeti, da je tik ob vas.

4. Na nepričakovanih mestih najdete belo perje

Matt Fraser pravi, da so mu sledilci med seansami pogosto dejali: »Matt, povsod nenehno najdem belo perje. Kaj to pomeni?« Belo perje je eden najbolj značilnih znakov angelske prisotnosti. Najti pero na nepričakovanem mestu – na avtomobilskem sedežu, na pragu ali celo v svojem domu, ko za to ni logične razlage, je vizitka vašega angela. To je njihov način, da vam sporočijo: Pazim nate. Nisi sam. Ko naslednjič najdete pero, ga poberite. Držite ga. Zahvalite se svojemu angelu za opomnik.

5. Prejemate usmeritve prek pesmi, besed ali medijev

Ste se na primer kdaj vozili z avtom, se počutili preobremenjeni in prosili vesolje za kakšen znak, prav v tistem trenutku pa je na radiu začela igrati popolna pesem z besedilom, ki vas je zadelo naravnost v srce in v katerem ste se prepoznali, ker odlično opisuje vašo situacijo? Angeli delujejo skozi svet okoli nas. Lahko vas usmerijo k določeni pesmi, k citatu na družbenih omrežjih ali celo k naključnemu pogovoru, ki ga mimogrede ujamete – vse zato, da bi vam posredovali točno tisto sporočilo, ki ga v tistem trenutku potrebujete.

6. Imate žive sanje, v katerih se pojavljajo angeli ali ljubljene osebe

Sanje so eden glavnih načinov, prek katerih z nami komunicira duhovni svet. Ko spite, se vaš logični um odpočije, tedaj pa angeli lahko najjasneje stopijo v ospredje. Če ste imeli sanje, v katerih ste začutili prisotnost nečesa božanskega – bitja svetlobe, občutek brezpogojne ljubezni ali celo obisk ljubljene osebe, ki je umrla – je to najverjetneje omogočil vaš angel varuh. Takšne sanje se razlikujejo od običajnih. So žive, pomenljive in zbudite se z občutkom, da so bile resnične.

7. Občutite nenaden vzgib, da spremenite smer

Ste kdaj imeli nepojasnjen občutek, da bi morali v službo kreniti po drugi poti ali da ne bi smeli vstopiti na določen let, da je neka situacija preprosto napačna? Ta zaščitniški instinkt ni paranoja, temveč vaš angel varuh, ki vas odvrača od nevarnosti. Vaš angel vidi tisto, česar vi ne vidite. Zaupajte tem intuitivnim občutkom.