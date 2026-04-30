MATT FRASER

Slavni vedeževalec razkril znake, ki kažejo, da angel varuh skuša priti v stik z vami (VIDEO)

Vodilni ameriški vedeževalec in medij in zvezdnik televizijske serije predstavil domnevne načine delovanja angelov.
Če ste se kdaj vprašali, ali obstaja kakšno nebeško bitje, ki bedi nad vami, preverite, na kaj bi morali biti v prihodnje pozorni. FOTO: Iurii Kuzo/getty Images
Če ste se kdaj vprašali, ali obstaja kakšno nebeško bitje, ki bedi nad vami, preverite, na kaj bi morali biti v prihodnje pozorni. FOTO: Iurii Kuzo/getty Images
M. U.
 30. 4. 2026 | 21:23
6:39
A+A-

Matt Fraser, ki o sebi rad pravi, da je vodilni ameriški vedeževalec in medij, sicer znan tudi kot zvezdnik uspešne televizijske serije Meet the Frasers ter avtor več knjig, med katerimi je tudi knjižna uspešnica »When Heaven Calls«, je nedavno pisal o tem kako vedeti, ali vas poskuša kontaktirati vaš angel varuh in v sedmih točkah predstavil njihove domnevne načine delovanja.

Sedem nadangelov

Nadangeli so skupina angelov, ki nadzoruje angele varuhe, saj so večji in mogočnejši od njih, so izjemno ljubeči in ljubeznivi, prav tako jih je skorajda neskončno. Če jih pokličemo, z veseljem priskočijo na pomoč, in ker je njihova energija mogočna, lahko hitro uredijo stvari, za katere bi sami potrebovali več časa ali nam morda celo ne bi uspelo. Katoličani naj poznali sedem nadangelov, od katerih so prvi trije najmočnejši: Gabriel, Mihael, Rafael, Apokrifni, od Cerkve nepriznani spisi pa navajajo imena še štirih nadangelov: Uriel, Barahiel/Maltiel, Jehudiel in Sahiel. V pravoslavju naj bi bilo prav tako sedem nadangelov: Mihael, angel zmage in sodbe, Gabriel, oznanjevalec božjih skrivnosti, Rafael, tolažnik žalostnih in zdravilec bolnih, Uril, razsvetljevalec nevernih, Selafiel, angel molitve, Jehudiel, ki skrbi za nebeško plačilo vernikov, in Varahil, ki prinaša ljudem božji blagoslov.

Če ste se kdaj vprašali, ali obstaja kakšno nebeško bitje, ki bedi nad vami, preverite, na kaj bi morali biti v prihodnje pozorni.

1. Nenehno videvate »nebeška števila«

To je eden najpogostejših načinov, kako angeli komunicirajo, imenujemo jih nebeška števila: gre za ponavljajoče se nize, kot so 111, 444, 777 ali 1212, ki vas spremljajo povsod. Se vam je že kdaj zgodilo kaj podobnega? Da se brez razloga zbudite ob 4.44 zjutraj in vas kasneje tisti dan kava stane 4,44 evra? In da nato morda, ko pogledate na uro, ugotovite, da je natanko 16.44? To ni naključje. Vaš angel varuh vam pošilja neposredno sporočilo: Tukaj sem. Bodi pozoren. Na pravi poti si. Vsak niz števil ima svoj pomen, najpomembnejše pa je razumeti, da so ta števila način, kako vaš angel prebija tančico in vam daje vedeti, da je prisoten.

Kaj pomeni, če na uri pogosto vidite 11:11? Vesolje vam pošilja znake ...

2. Občutite nenaden, nepojasnjen mir

To je eden najglobljih znakov, pogosto se pojavi v naših najtemnejših trenutkih. Fraser trdi, da je poznal žensko, ki je nenadoma izgubila moža. Povedala mi je, da je med pogrebom, ko so vsi okoli nje jokali, nenadoma začutila toplino in umirjenost, ki sta jo objeli, kot bi jo nekdo objemal. Ni si znala razložiti, kaj se dogaja. Po vseh merilih bi se morala sesuti. A v tistem trenutku je občutila popoln mir. To je bil njen angel varuh, ki je priskočil, da bi ji pomagal skozi težke trenutke.

Beseda angel izvira iz stare grščine (aggelos) in pomeni sel, zato jim pravimo tudi božji služabniki. Tukaj so zato, da nas opozarjajo, varujejo, nam pomagajo in izvršujejo božjo voljo.

Če ste kdaj doživeli trenutek nepojasnjene umirjenosti, ko je vse v vašem življenju kazalo na nasprotno, je šlo za angelsko prisotnost. Ne prezrite tega. Ta mir je resničen in je dar.

3. Občutite toploto ali mravljince

Angeli pogosto sporočajo svojo prisotnost prek telesnih občutkov. Mnogi ljudje opisujejo občutek nenadne topline, kot bi jih nekdo ogrnil z odejo, ali mravljince na koži, zlasti na zatilju ali rokah. To ni nekaj, česar bi se morali bati. Pravzaprav je izjemno tolažilno, ko doumete, kaj to pomeni. Vaš angel dobesedno izteguje roko in se vas dotika, da bi vam dal vedeti, da je tik ob vas.

Ugotovite, kdo je vaš angel varuh, kdaj se prikaže in kaj vam sporoča

4. Na nepričakovanih mestih najdete belo perje

Matt Fraser pravi, da so mu sledilci med seansami pogosto dejali: »Matt, povsod nenehno najdem belo perje. Kaj to pomeni?« Belo perje je eden najbolj značilnih znakov angelske prisotnosti. Najti pero na nepričakovanem mestu – na avtomobilskem sedežu, na pragu ali celo v svojem domu, ko za to ni logične razlage, je vizitka vašega angela. To je njihov način, da vam sporočijo: Pazim nate. Nisi sam. Ko naslednjič najdete pero, ga poberite. Držite ga. Zahvalite se svojemu angelu za opomnik.

Najboljši dedki in babice so rojeni v teh znakih

5. Prejemate usmeritve prek pesmi, besed ali medijev

Ste se na primer kdaj vozili z avtom, se počutili preobremenjeni in prosili vesolje za kakšen znak, prav v tistem trenutku pa je na radiu začela igrati popolna pesem z besedilom, ki vas je zadelo naravnost v srce in v katerem ste se prepoznali, ker odlično opisuje vašo situacijo? Angeli delujejo skozi svet okoli nas. Lahko vas usmerijo k določeni pesmi, k citatu na družbenih omrežjih ali celo k naključnemu pogovoru, ki ga mimogrede ujamete – vse zato, da bi vam posredovali točno tisto sporočilo, ki ga v tistem trenutku potrebujete.

Kdo je angel varuh vašega astrološkega znaka in kako vam lahko pomaga manifestirati čudeže?

6. Imate žive sanje, v katerih se pojavljajo angeli ali ljubljene osebe

Sanje so eden glavnih načinov, prek katerih z nami komunicira duhovni svet. Ko spite, se vaš logični um odpočije, tedaj pa angeli lahko najjasneje stopijo v ospredje. Če ste imeli sanje, v katerih ste začutili prisotnost nečesa božanskega – bitja svetlobe, občutek brezpogojne ljubezni ali celo obisk ljubljene osebe, ki je umrla – je to najverjetneje omogočil vaš angel varuh. Takšne sanje se razlikujejo od običajnih. So žive, pomenljive in zbudite se z občutkom, da so bile resnične.

7. Občutite nenaden vzgib, da spremenite smer

Ste kdaj imeli nepojasnjen občutek, da bi morali v službo kreniti po drugi poti ali da ne bi smeli vstopiti na določen let, da je neka situacija preprosto napačna? Ta zaščitniški instinkt ni paranoja, temveč vaš angel varuh, ki vas odvrača od nevarnosti. Vaš angel vidi tisto, česar vi ne vidite. Zaupajte tem intuitivnim občutkom.

 

Več iz teme

Matt Fraserangeliangel varuhstiki
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Ano Klašnja, Alenko Birk in Taro Zupančič.
30. 4. 2026 | 21:00
20:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GENOCID V AL FAŠIRJU

Novi pretresljivi dokazi o enem najhujših zločinov 21. stoletja: »Okoli mene je ležalo ogromno trupel«

Pričevanja preživelih, satelitski posnetki in preiskava Združenih narodov razkrivajo sistematične poboje, spolno nasilje in načrtno izstradanje civilistov.
Kaja Grozina30. 4. 2026 | 20:38
20:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NI NADOMESTEK, AMPAK DOPOLNILO

Samozadovoljujejo se tudi v srečnih zvezah

Obstaja pet glavnih razlogov; da je takšno početje rezervirano le za samske, je povsem mit.
30. 4. 2026 | 20:15
20:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EDEN NAJPOMEMBNEJŠIH

V 89. letu umrl legendarni umetnik

Njegova dela, med njimi tista, prepletena s travmami nemške zgodovine, Heroji in slike s prsti, so danes v nekaterih najprestižnejših javnih zbirkah.
30. 4. 2026 | 20:04
19:47
Novice  |  Slovenija
ČAKAJO BURJO

Invazija meduz v Tržaškem zalivu! Ribiči čakajo na eno stvar

Ribiči zaradi invazije meduz že teden dni stojijo v pristanišču in v upanju čakajo na burjo.
30. 4. 2026 | 19:47
19:27
Bulvar  |  Tuji trači
KAP HRBTENJAČE

Zvezdnika priljubljene serije zadela kap! Sprva je bil paraliziran, zdaj pa ... (FOTO)

Po njegovih besedah so ga hitro prepeljali v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli.
30. 4. 2026 | 19:27

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
