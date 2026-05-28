Smo leni ali nas je utrudilo življenje? Lenoba je lahko tudi alarm

Lenoba ima slab sloves. Ko obsedimo na kavču, ko nalogo prestavimo na jutri, ko gledamo v telefon in vemo, da bi morali vstati, si hitro rečemo, da smo grozni, da nimamo volje. A stvar ni tako preprosta. Raziskave o odlašanju, najbližjem merljivem sorodniku lenobe, kažejo, da ne gre le za značajsko hibo, ampak za preplet navad, čustev, samonadzora in okolja. Analiza 47 vzorcev z več kot 18.000 ljudmi je pokazala, da je odlašanje povezano z osebnostnimi potezami, zlasti z vestnostjo. Druga študija med študenti je ugotovila, da velik del odlašanja pojasnijo čas, osebnost in čustveno počutje. Kar pa še ne pomeni, da smo obsojeni na večno poležavanje.

Lenobe se lahko tudi nalezemo. FOTO: Kris Ubach And Quim Roser/Getty Images

Lenobe se lahko tudi nalezemo. Študija je pokazala, da se naš odnos do napora, tveganja in čakanja lahko nezavedno premakne v smer ljudi okoli nas. Če živimo med takimi, ki vse preložijo, bomo tudi mi laže popustili. Če smo med ljudmi, ki začnejo, naredijo in zaključijo, nas potegne naprej. Ni vse v trdni volji, veliko je v družbi, ritmu dneva in malih sprožilcih, ki nas premaknejo iz mirovanja. Kako se motiviramo? Ne z velikimi prisegami ob polnoči, ampak z majhnim začetkom. Rečemo si: začnimo za pet minut. Pospravimo eno mizo. Napišimo tri stavke. Obujmo čevlje, ne obljubljajmo maratona. Možgani se pogosto upirajo nalogi, ne gibanju. Ko začnemo, se odpor zmanjša. Pomaga tudi, da nalogo razdelimo na majhne koščke, odstranimo telefon, si določimo jasen prvi korak in se ne kaznujemo za vsak padec. Sram nas redko požene. Navada nas. In ko pademo? Ne razglasimo se za izgubljen primer. Samo začnimo znova, postopno in pametneje.

Pa mlajše generacije? Lahko jih je označiti za lene, ker več govorijo o mejah, izgorelosti in smislu dela. A takšna nalepka je nevarno preprosta. Psihologi opozarjajo, da generacijske oznake niso strogo znanstvene kategorije in hitro postanejo stereotipi. Raziskave o delovni etiki med generacijami kažejo mešane dokaze, ne jasne sodbe, da so mladi manj delavni. Morda niso leni. Morda samo drugače povedo, česa nočejo več požreti.

In še nekaj: lenoba ni vedno sovražnik. Včasih je alarm. Telo nam pove, da smo izčrpani. Glava nam sporoči, da naloga nima smisla ali nas je strah neuspeha. To ni izgovor, temveč opozorilo, da moramo bolje poslušati sebe. Prosti tek misli lahko celo pomaga ustvarjalnosti; raziskave o počitku in nestrukturiranem času kažejo, da se prav v navidezno praznih trenutkih misli povezujejo drugače. Zato se vprašajmo drugače: smo res leni ali samo preobremenjeni, prestrašeni, raztreseni? Ko si odgovorimo pošteno, lahko naredimo prvi korak.