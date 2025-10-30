  • Delo d.o.o.
DUHOVNA MODROST

Smo stvarniki čudežev

Pomagajmo si spreminjati dogodke s številčnimi nizi. Mentalno ponavljajmo številčne kombinacije z istočasnim poudarkom na naših ciljih.
Gibanje v smeri zavesti je gibanje v smeri resnice zavedanja. FOTO: Pavel1964/Getty Images
Gibanje v smeri zavesti je gibanje v smeri resnice zavedanja. FOTO: Pavel1964/Getty Images
M. B. Z.
 30. 10. 2025 | 16:15
3:18
A+A-

»Nekateri dogodki se lahko sprejemajo kot čudež, toda moramo razumeti, da čudeži ne nasprotujejo zakonu narave. Čudeži nasprotujejo našemu pojmovanju zakona narave,« je zapisal ruski znanstvenik Grigori Grabovoj o svoji metodi spreminjanja stvarnosti s koncentracijo na številske nize, ki predstavljajo vibracije različnih stvari in pojavov.

Ko začenjamo čutiti lepoto življenjskih trenutkov, namreč začnemo zaznavati življenje kot čudež in božje razodetje. Potem se dogodki našega življenja začenjajo preoblikovati v popolnost. Ne vidimo le ljudi in narave okoli nas, ampak tudi harmonijo božanskega univerzuma. Lahko začutimo veselje, ljubezen in izkušnje, saj je vesolje odprto v svojem najvišjem načrtu božanske duhovnosti. Povezava z božanskostjo je najvišje stanje sreče.

Naši potenciali za vse dosežke so neomejeni, ker smo manifestacija božje zavesti in ljubezni. Vir sreče ali vir žive energije je v nas. Višje kot so naše misli, energije, vibracije, več veselja lahko ustvarimo v svojem življenju. Zapomnimo si, da smo manifestacija božjega stvarstva. Obstaja svetloba zvezd in obilnost modrega univerzuma v nas.

Rešimo druge in rešili bomo sebe. Gibanje v smeri zavesti je gibanje v smeri resnice zavedanja. Moramo slediti poti, ki nam je bila vnaprej določena. Naša zavest je podoba našega uma. Ko gledamo svet s svojimi očmi, te odsevajo realnost, ki je božja stvaritev. Mi vidimo in ustvarjamo. Mi vidimo svet in ustvarjamo svet. Če vidimo svet, lahko vidimo tudi ljubezen.

Nize lahko zapisujemo, si jih ponavljamo, jih vizualiziramo, jih zapišemo na obolelo mesto ali na primer na mavec. FOTO: Metamorworks/Getty Images
Nize lahko zapisujemo, si jih ponavljamo, jih vizualiziramo, jih zapišemo na obolelo mesto ali na primer na mavec. FOTO: Metamorworks/Getty Images

Metode Grabovojeve koncentracije pravijo, da je človeško telo sestavljeno iz sedmih delov. Za vsak del telesa se uporabi določeno število, da se ga vrne v prvotno stanje. Če se pojavi neznana bolezen ali stanje, lahko koncentracijo izvajamo z različnimi števili, ki se nanašajo na tisti del telesa, kjer je bolezen. Če diagnoza, bolezen ali stanje ni poznano, uporabimo številčno kodo za normalizacijo telesnega dela: za glavo 1819999, za vrat 18548321, za desno roko 1854322, za levo 4851384, za trup 5185213, za desno nogo 4812531, za levo 485148291.

Nize lahko zapisujemo, si jih ponavljamo, jih vizualiziramo, jih zapišemo na obolelo mesto ali na primer na mavec. Mentalno ponavljajmo številčne kombinacije z istočasnim poudarkom na svojih ciljih, lahko si tudi zamislimo številčne kode znotraj namišljene krogle. S koncentriranjem na številčne kombinacije bomo aktivirali proces za spremembo zavesti na harmoničen način, zagotavljanje dobrih in naklonjenih dogodkov v našem življenju, doseganje dobrega zdravja in zagotavljanje harmonične povezave z vesoljem.

