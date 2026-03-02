  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Smo v vesolju res sami?

Zemlja naj bi bila le ena od mnogo učilnic, kjer se duše učijo. Drugod naj bi obstajale višje razvite civilizacije, bitja svetlobe.
Strah, ego in pohlep naj bi zameglili našo sposobnost razumevanja širše resnice. FOTO: Artem Peretiatko/Getty Images
Strah, ego in pohlep naj bi zameglili našo sposobnost razumevanja širše resnice. FOTO: Artem Peretiatko/Getty Images
M. B. Z.
 2. 3. 2026 | 20:10
1:41
A+A-

Ko ponoči pogledamo v nebo, posejano z milijardami zvezd, se sprašujemo, ali smo res sami v vesolju. Znanost išče dokaze, teleskope usmerja v oddaljene galaksije, a duhovni učitelji že dolgo šepetajo – nikakor nismo sami. Po številnih duhovnih učenjih vesolje namreč ni le fizični prostor, temveč prepletena mreža energij in zavesti. Zemlja naj bi bila le ena od mnogo učilnic, kjer se duše učijo skozi izkušnjo telesa, časa in omejitev. Drugod naj bi obstajale višje razvite civilizacije, bitja svetlobe ali druge oblike zavesti, ki presegajo naše razumevanje materije.

Nekateri verjamejo, da so te entitete že dolgo v stiku z nami – subtilno, na ravni intuicije, sanj in navdiha. Ne pristajajo nujno z vesoljskimi ladjami, temveč komunicirajo skozi energijo. Spet drugi govorijo o zvezdnih semenih, dušah, ki naj bi izvirale iz drugih galaksij in se inkarnirale na Zemlji z nalogo dviga kolektivne zavesti. A zakaj se potem ne pokažejo odkrito? Odgovor je preprost: človeštvo še naj ne bi bilo pripravljeno na to. Strah, ego in pohlep naj bi zameglili našo sposobnost razumevanja širše resnice. Morda dokončnega odgovora še nimamo. A če vesolje utripa od življenja na neštetih ravneh, potem vprašanje ni več, ali smo sami – temveč ali smo pripravljeni odpreti oči.

Več iz teme

vesoljeastronomijanezemljanizvezdagalaksija
ZADNJE NOVICE
20:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Smo v vesolju res sami?

Zemlja naj bi bila le ena od mnogo učilnic, kjer se duše učijo. Drugod naj bi obstajale višje razvite civilizacije, bitja svetlobe.
2. 3. 2026 | 20:10
19:18
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Po odhodu iz šova Kmetija je Dino spregovoril: »Najtežje mi je bilo ...«

V pogovoru je za Slovenske novice razkril, kdo je po njegovem mnenju največ taktiziral, kako je doživljal očitke o delu in zakaj mu je bilo življenje brez zasebnosti največji izziv.
Kaja Grozina2. 3. 2026 | 19:18
19:10
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Slovenci med rekorderji po številu avtov, a še vedno vozimo zastarelo pločevino

Evropski in slovenski vozni park stalno po malem raste, zadnja leta se rahlo stara; električnih 2 odstotka
Gašper Boncelj2. 3. 2026 | 19:10
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Tilen Artač v ŠOKkastu: Smo del elite, ki ima korist od nepravilnosti v politiki (VIDEO)

Vsestranski Tilen Artač je spregovoril o svojih likih, ljubezni do glasbe in dojemanju političnega dogajanja.
2. 3. 2026 | 19:00
18:49
Bulvar  |  Domači trači
SEKSI IN ENERGIČNA

Poglejte, kako vroča je Natalija Verboten na zasneženih pobočjih (VIDEO)

Natalija je izbrala stilsko drznejši videz.
2. 3. 2026 | 18:49
18:17
Bulvar  |  Domači trači
ZAPRT ZRAČNI PROSTOR

Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Zvone Šeruga se je prvič s turistično agencijo odpravil na potovanje in čaka na odprtje Dubaja: »Na boljšem mestu težko bi bili«.
Nina Čakarić2. 3. 2026 | 18:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki